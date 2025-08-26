מגן דוד אדום פונה לציבור ומדגיש כי שיבושים בתנועה עלולים לסכן חיי אדם. הארגון מבקש לפנות נתיב לרכבי ההצלה, על רקע המחאות שנערכו ביום וצפויות גם בהמשך

מגן דוד אדום (מד"א) פונה לציבור ומבקש לאפשר תנועה חופשית לרכבי ההצלה ואופנועי החירום של הארגון, זאת על רקע שיבושי התנועה הצפויים שהיו היום בכבישי הארץ בשל מחאות, ולקראת המחאות הצפיות בימים הקרובים.

במד"א מבהירים כי כל עיכוב בהגעת צוותי החירום עלול לפגוע במתן טיפול רפואי מהיר ומציל חיים. הציבור מתבקש לשים לב לרכבים עם אורות אדומים מהבהבים וסירנה, ולפנות להם נתיב תנועה. הארגון ביקש להתחשב בעבודת החובשים, הפרמדיקים והנהגים, הנמצאים בדרכם להעניק סיוע רפואי.

מנכ"ל מד"א, אלי בין, מסר: "אנו מבינים ומכבדים את זכות הציבור להביע את עמדתו, אך מבקשים בכל לשון של בקשה לאפשר לרכבי ההצלה שלנו לעבור במהירות ובבטחה. כשצוותי מד"א בדרכם להעניק טיפול רפואי כל דקה היא קריטית ויכולה לעשות את ההבדל בין חיים למוות".