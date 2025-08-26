נשיא צרפת עמנואל מקרון הגיב למכתב נתניהו והדגיש כי המאבק באנטישמיות הוא בראש סדר העדיפויות, אך האשים את נתניהו כי הוא עושה בו "שימוש פוליטי"

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, הגיב השבוע למכתב של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, בו הביע דאגה מהגברת האנטישמיות בצרפת. מקרון לא הסתפק בהגנה על מדיניותו, אלא רמז במפורש כי נתניהו עושה שימוש באנטישמיות ככלי פוליטי.

במכתבו, שפורסם ב־26 באוגוסט 2025, כתב מקרון: "המאבק באנטישמיות אינו יכול להיות נושא למניפולציה" והדגיש כי "הגנה על אזרחינו היהודים מול עליית האנטישמיות הייתה, מהיום הראשון, בראש סדר העדיפויות של פעולותי". הנשיא הצרפתי הוסיף והבהיר כי "אחריות זו אינה ניתנת למניפולציה ברגע שבו מתמודדים עם ניצול סכסוך שאינו שייך לצרפת אך משפיע על אחדותנו הלאומית וביטחון אזרחינו".

המכתב מגיע על רקע האשמות נתניהו, שלפיהן הקריאות של מקרון להכיר במדינה פלסטינית תורמות להחרפת האנטישמיות בצרפת, במיוחד מאז מתקפת חמאס באוקטובר 2023. משרד החוץ הצרפתי הגיב לאשמות אלו כ"נבזיות" והזהיר מפני חיבורי יתר ושימוש "לא מדויק" לטענתו בנושא רגיש כל כך.

במכתב, מקרון טען ותקף מקרון כי אנטישמיות היא בעיה שאסור להכניס לפוליטיקה, והמדינה הצרפתית מחויבת להגן על אזרחיה היהודים בכל מצב, תוך שמירה על אחדות החברה וביטחונה.

בדברים אלה מקרון הפנה אצבע מאשימה כלפי ישראל, בטענה כי הסכסוך עם הפלסטינים מערער את היציבות בצרפת, שספגה לאחרונה הגירה מאסיבית של מיליוני מוסלמים.