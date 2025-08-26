שבועיים אחרי העימות הפומבי סביב המינויים בצה"ל, שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר נפגשו וסיכמו את נוהל המינויים, אשר לדבריהם "ימשיך לכלול היוועצות מוקדמת מתוך מחויבות לשיתוף פעולה מלא"

המשבר נפתר: אחרי שבועות של סכסוך פומבי, שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר, נפגשו היום (שלישי) לפגישה בארבע עיניים. בפגישה סיכמו השניים את נוהל המינויים בצה"ל, אשר לדבריהם "ימשיך לכלול היוועצות מוקדמת מתוך מחויבות לשיתוף פעולה מלא, שמירה על רציפות הפיקוד, וחיזוק יכולות צה"ל בהתמודדות עם האתגרים הביטחוניים".

בהודעה המשותפת של כ"ץ והרמטכ"ל נאמר כי "תהליך המינויים בצה"ל הוא אבן יסוד בטיפול באנשים ונמשיך לעשות הכל כדי לקדמו בצורה חלקה ומקצועית".

עוד באותו נושא כ"ץ ממשיך לתקוף: "אחרי ה-7.10 הצבא צריך להיות תחת פיקוח" 08:19 | חדשות סרוגים 26 1 👏

כזכור, בשבועיים האחרונים נרשם עימות סוער בין שר הביטחון לרמטכ"ל, זאת אחרי שזמיר קיים דיון איוש לאישור מספר מינויים בכירים – שנבלמו על ידי כ"ץ, בטענה שהם לא תואמו איתו. השר טען כי נהוג להציג לפניו מספר מועמדים לכל תפקיד לצורך התאמה והחלטה משותפת, בעוד שהרמטכ"ל אמר כי מדובר בדיון איוש שנערך בהתאם לכללים ובהשתתפות פורום מטכ"ל, וכי בחוק צה"ל הוא זה שמחליט על מינויים בדרגת אל"ם ומעלה.