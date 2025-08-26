אירוע קשה: גבר בן 44 נפל מצוק בגובה של כ-12 מטרים דרומית לחוף סירונית בנתניה, ונפצע באורח קשה. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום הענקיו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים לניאדו כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית.
חובש מד"א נתן שטמר ופראמדיק מד"א יששכר וויס סיפרו כי "מדובר באדם שנפל מגובה רב ונחת סמוך לקו החוף. באמצעות טרקטורון מיוחד של מד"א בעל יכולות טיפול ופינוי ירדנו לקו החוף על מנת להעניק טיפול ראשוני בשטח. לאחר הטיפול שכלל עצירת דימומים וקיבוע לקרש גב העלנו אותו לטרקטורון, העלנו אותו למפלס העליון – שם חנתה ניידת הטיפול נמרץ של מד"א – ופינינו אותו לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי כשמצבו קשה ויציב".
