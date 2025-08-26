הדרוזים בסווידא ערכו אימונים צבאיים עם נשק נדיר, לאחר הטבח שעברו על ידי המשטר הסורי.

אחרי הטבח שעברו על ידי השלטונות הסוריים, הדרוזים ממשיכים להתבדל מהאגפים המוסלמים במדינה ולדרוש שלטון עצמי. המיליציות הדרוזיות של א-סווידא קיימו מוקדם יותר אימון צבאי. האם מדובר בהכנה לאוטונומיה עצמאית?

מועצת סווידא הצבאית, הגוף המאגד את המיליציות הדרוזיות המקומיות, ערכה אימון צבאי נדיר, תוך שימוש במגוון נשקים, כולל מקלעים מצפון קוריאה ורוביי צלפים איראניים, לצד רובה SVD רוסי. הנשקים נלקחו כשלל מכוחות אל ג'ולאני.

המועצה, שהוקמה על ידי קצינים דרוזים לשעבר ושיתופי פעולה מקומיים, פועלת לשמירה על ביטחון האזור ותיאום המאמצים הצבאיים.

הדרוזים בסווידא פועלים להגברת עצמאותם באמצעות הקמת כוח צבאי עצמאי ושימוש בנשק מתקדם. עם זאת, עתידם הפוליטי והצבאי תלוי במידה רבה במהלכים בשטח ובתמיכה בינלאומית במאמציהם להבטחת ביטחונם ושלטונם העצמי.