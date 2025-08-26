תחקיר ראשוני בנושא תקיפת מצלמת תצפית בבית החולים 'נאצר' בחאן יונס הוצג היום (ג') לרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר. ממצאי התחקיר, שהוצג על ידי מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מצביעים על כך שכוחות חטיבה 401, שפעלו במרחב, איתרו מצלמה של חמאס שהוצבה על מבנה בבית החולים. המצלמה נחשדה כצופה על פעילות הכוחות, מה שהוביל להשמדתה.
על פי התחקיר, ההחלטה לתקוף התבססה בין היתר על השימוש הצבאי של חמאס בבתי חולים לאורך הלחימה, ועל מידע מודיעיני שהצביע על כך שחמאס משתמש בבית החולים 'נאצר' לצורך פעולות טרור. הרמטכ"ל קיבל את המסקנות הראשוניות והליקויים שהוצגו, והנחה להעמיק את התחקיר במספר פערים, וביניהם הליך האישורים בין המפקדות וההחלטות שהתקבלו בשטח.
הרמטכ"ל הדגיש כי צה"ל מכוון את פעולותיו אך ורק למטרות צבאיות, וכי חמאס עושה שימוש ציני ושיטתי באתרים אזרחיים ורגישים כמו בתי חולים כדי לבצע איסוף מודיעין והכוונת פעולות טרור. עוד הוסיף הרמטכ"ל כי שישה מההרוגים באירוע היו מחבלים, ואחד מהם אף השתתף במתקפה על ישראל בשבעה באוקטובר. יחד עם זאת, הביע הרמטכ"ל צער על הפגיעה בבלתי מעורבים.
קוסטה
על מה מיתנצלים חבורת קוקסינלים.18:52 26.08.2025
דוד
אדון זמיר אין בלתי מעורבים כולם שם מחבלים18:47 26.08.2025
