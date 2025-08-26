צוות משא ומתן מצרי הגיע אתמול לישראל במטרה להניע את השיחות לעסקת חטופים. על פי הדיווח באתר 'מעריב', המשלחת, שהגיעה בדרג מקצועי ולא בכיר, ביקשה לקבוע את הפרטים הטכניים לקראת התחדשות המו"מ.
עוד דווח כי אחת הנקודות המרכזיות בדיונים היא מיקום השיחות, והובהר כי הפעם המפגשים לא יתקיימו במצרים או בקטאר.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
במקביל, נמשכים המאמצים הבינלאומיים לקידום העסקה. במטרה להניע את המשא ומתן, האמריקאים פנו לבכירים בקטאר וביקשו מהם לפעול מול חמאס כדי שיעביר את רשימת תנאיו לסיום המלחמה ולהשבת כלל החטופים הישראלים. נכון לעכשיו, טרם התקבלה תשובה מחמאס.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
מוני
ססאמק, חלאס עם הדרמטי הזה,איזו עליבות18:39 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אברהם
החזרת החטופים לא תהיה כלל כל עוד ההפגנות של חסרי המוח תמשכנה . הם הנשק הכי חזק של המפלצות .18:37 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוני
ססאמק, חלאס עם הדרמטי הזה,איזו עליבות18:39 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אברהם
החזרת החטופים לא תהיה כלל כל עוד ההפגנות של חסרי המוח תמשכנה . הם הנשק הכי חזק של המפלצות .18:37 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר