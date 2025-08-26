ראש המועצה האזורית מטה אשר, משה דוידוביץ', מותח ביקורת חריפה על הממשלה בעקבות הדיווחים על הסכם אפשרי בין ישראל ללבנון, וטוען כי מתנהל "היפוך היוצרות". לדבריו, במקום שהממשלה תספק שקט כלכלי וביטחוני לתושבי האזור, קורה ההפך.

בראיון לרדיו 'גלי ישראל', דוידוביץ' התייחס לחזרת התושבים לצפון ואמר: "אנחנו עם 80% חזרה הביתה של תושבים, חלקם עדיין מתלבטים, ואנחנו כבר שומעים על נסיגת צה"ל מעמדות בלבנון, על הסכמים שישראל מעוניינת לעשות מול מדינה שהיא לא מדינה, מול ממשלה שהיא לא ממשלה. אנחנו על גבול משהו שנקרא מדינה בראשה עומד מישהו שלפני רגע היה מבוקש עולמי ועכשיו עטה על עצמו חליפה".

כשנשאל האם הוא לא נותן קרדיט למקבלי ההחלטות, דוידוביץ' השיב: "בשבעה באוקטובר קראתי לתושבים שלי, עוד לפני שממשלת ישראל שהתפיידה ביום הזה, לקחת את הדברים שלהם ולעזוב, ממשלת ישראל הוציאה הודעה כזו רק אחרי 14 יום. אין לי אף כוונה לחזור לסרט הזה. אז כשאתה מבקש ממני לתת להם קרדיט… אני לא נותן לאף אחד, לא לממשלה ולא לצבא".