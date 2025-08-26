רוסיה ואיראן פועלות לעכב את החזרת הסנקציות של אירופה על טהראן. המערב דורש מאיראן לחדש את שיתוף הפעולה עם האו"ם, אחרת הסנקציות יופעלו אוטומטית בתוך 30 יום.

רוסיה ואיראן פתחו מהלך משולב במטרה לעכב את הטלת הסנקציות הצפויות מצד אירופה על טהראן. לפי דיווחים, מוסקבה מקדמת יוזמה להארכת הדד-ליין בחצי שנה, מתוך תקווה להחזיר את הצדדים לשולחן המו"מ ולהימנע מהפעלת מנגנון ה-"סנפבק" של האו"ם.

המהלך מגיע על רקע סירובה של איראן לאפשר לפקחי האו"ם לשוב לאתרי הגרעין, לאחר המתקפות הישראליות-אמריקאיות ביוני. צרפת, גרמניה ובריטניה (E3) איימו להחזיר את הסנקציות הקשות עד ל־18 באוקטובר, עם פקיעת הסכם הגרעין שנחתם ב־2015.

שיחות מדיניות נערכות השבוע בז'נבה בהשתתפות בכירים אירופאים ואיראנים, במטרה לבחון אם טהראן רצינית בכוונתה לשוב למו"מ מול המערב וארה"ב. לפי מקורות דיפלומטיים, המערב מוכן לשקול הארכה זמנית, בתנאי שאיראן תראה נכונות ממשית להתקדמות במשא ומתן.

במקביל, נשיא איראן, מסעוד פזששיאן, שוחח עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, ודיווחים מצביעים על כך שמוסקבה כבר החלה להפיץ טיוטת החלטה באו"ם המציעה הארכה בת חצי שנה עם אופציה להארכה נוספת.

המערב מבהיר כי אם לא יושגו התקדמות או ערבויות מצד איראן, מנגנון הסנקציות יופעל באופן אוטומטי בתוך 30 יום, ללא אפשרות וטו מצד רוסיה או סין.