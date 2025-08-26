אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו התנצל על התקיפה שפגעה בבית החולים נאצר בעקבות הסערה הבינלאומית, אביגדור ליברמן תקף: "על מה יש להתנצל? האשמים היחידים הם חמאס, שמשתמש בחולים וברופאים כמגן אנושי"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף היום (שלישי) את ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת בעקבות ההתנצלות שלו על התקיפה שפגעה בבית החולים נאצר בחאן יונס. בדבריו הביע ביקורת על ההתנצלות, והבהיר כי האשמה היא על חמאס שהשתמשה בבית החולים כמגן לפעילות הטרור שלה.

"נתניהו התנצל על הפעולה בבית החולים נאצר בח׳אן יונס. על מה יש להתנצל?" אמר ליברמן. "האשמים היחידים הם חמאס, שמשתמש בחולים וברופאים כמגן אנושי".

לטענתו, "בתוך בתי החולים יושבים מחבלים, וצה״ל חייב להגן על לוחמיו. במקום להתנצל, ישראל צריכה להאשים את חמאס ולגנות את העולם שמאפשר זאת".

דובר צה"ל בהתייחסות ראשונה לתקרית בחאן יונס

כאמור, לאחר התקרית הקשה ברצועת עזה, במהלכה תקפו כוחות צה"ל מבנה בבית החולים שממנו תצפתו עליהם מחבלים באמצעות מצלמות, וכתוצאה מהתקיפה דווח על הרג של מספר אזרחים – ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם אמש הודעת התנצלות רשמית. בהצהרה נאמר כי "מדינת ישראל מצרה עמוקות על האירוע הטרגי שהתרחש היום בבית החולים נאסר בעזה. ישראל מעריכה את עבודתם של עיתונאים, צוותים רפואיים וכלל האזרחים. רשויות הצבא מנהלות חקירה מעמיקה של האירוע. המלחמה שלנו היא נגד מחבלי חמאס. מטרותינו הצודקות הן להביס את חמאס ולהחזיר את החטופים הביתה".

האירוע עורר סערה בינלאומית ותגובות נזעמות ממדינות רבות. הסערה הגיעה גם עד וושינגטון, כאשר במסיבת עיתונאים בבית הלבן התייחס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למתקפה ואמר: “אני לא מרוצה מזה, אני לא רוצה לראות דברים כאלה”. במערכת הביטחון ציינו כי כוחות צה"ל זיהו פעילות מבצעית של חמאס מתוך מתחם בית החולים, אך הודו כי התקיפה גרמה לפגיעה בלתי מכוונת באזרחים. כעת נמשכת חקירה מקיפה של נסיבות האירוע.