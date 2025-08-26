פאינה קירשנבאום, סגנית שר הפנים לשעבר, שהורשעה בשוחד והלבנת הון, החלה לעבוד מחוץ לכלא כחלק מתהליך השיקום שלה. כיום, היא יוצאת מדי בוקר מבית הסוהר נווה תרצה לעבודה בבית אבות במרכז הארץ, וחוזרת בשעות אחר הצהריים.
על פי הדיווח באתר 'מאקו', קירשנבאום נחשבת לאסירה חיובית וללא עבירות משמעת. היא אף שימשה בעבר כ"שפית" בכלא ועזרה לאסירות אחרות.
כזכור, קירשנבאום הורשעה לפני כשלוש שנים בעבירות חמורות, ונגזרו עליה במקור 10 שנות מאסר, שהופחתו בהמשך ל-7.5 שנים על ידי בית המשפט העליון. אם בקשתה לוועדת שחרורים תאושר, היא עשויה להשתחרר מהכלא בעוד פחות משנה.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
ליברפלוץ
עשתה ספונג'ה אצל מיארה חרה או אצל הגמד העלוב עמית?17:32 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר