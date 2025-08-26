איראן ממשיכה לשגר איומים לעבר ישראל, והפעם מרחיבה את טווח האזהרות. יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד גליבאף, הצהיר כי "אם ישראל תעז לתקוף את איראן, המלחמה תתרחב לחזיתות חדשות ואף לתחומים כלכליים ופוליטיים"
האיום מגיע על רקע המתיחות שנותרה לאחר "מלחמת 12 הימים", כפי שהכתיר אותה אז טראמפ, ביוני 2025. בה תקפה ישראל בעוצמה את מתקני הגרעין, התעשייה והצבא של איראן. במהלך העימות ביצעה ישראל מאות תקיפות אוויריות, שהכו בלב התשתיות האזרחיות והצבאיות של איראן – משדות תעופה ומתקני חשמל ועד מחסני נשק ומרכזי פיתוח גרעיניים.
התקיפות גרמו לנזקים כבדים, בהם פגיעה בתשתיות אסטרטגיות ובמדענים בכירים, מה שהוביל לפגיעה קשה ביכולות הצבאיות והטכנולוגיות של טהראן. מנגד, איראן שיגרה מאות טילים ורחפנים לעבר ישראל, חלקם פגעו במטרות אזרחיות וגרמו להרס ונפגעים, אך רובם יורטו.
מאז גורמים רבים מדווחים כי בעולם מעריכים כי הפסקת האש היא זמנית, וכי שני הצדדים מתכוננים לחידוש התקיפות, אפילו בטווח המיידי.
עובדיה מזרחי
נקווה שיגמר השקט על קנו16:57 26.08.2025
