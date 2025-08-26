ארה"ב פתחה בקמפיין לחץ לקראת תחילת התהליך לפירוק חיזבאללה, והודיעה כי תסייע ללבנון לממש את תוכניות הצבא כנגד הארגון

לאחר קביעת תוכניות על ידי הצבא, וכנס מדיני רחב של ממשלת לבנון עם נציגי ארה"ב, שתי המדינות התחילו במה שנראה כקמפיין לחץ מלא על ארגון הטרור, לקראת התחלת פירוקו.

לאחרונה הגיש צבא לבנון תוכנית בת 11 שלבים לפירוק חיזבאללה מנשקו באופן מדורג. ממשלת לבנון אישרה את התוכנית והגישה אותה לבחינה אמריקאית, שסיפקו את אישורם וברכתם לתוכנית.

אמש נחתה בלבנון משלחת אמריקאית רחבת ידיים, שכללה בתוכה את שני השליחים האמריקאים תום ברק ומורגן אורטגוס וכן בכירים אמריקאים נוספים כמו הסנאטור לינדזי גרהאם. גראהם נחשב לניצי במיוחד ותומך מובהק של ישראל.

המשלחת קיימה מספר אירועים, כולל תדרוכים על התוכנית לפירוק חיזבאללה. לאחר האירוע, שהסתיים בארוחה חגיגית, תקפה השליחה האמריקאית את מנהיג חיזבאללה. מורגן אורטגוס הודיעה כי: "ארה"ב מוכנה ומחויבת לסייע ללבנון במימוש תוכניתה לפירוק חיזבאללה מנשקו, גם בתכנון המהלכים וגם בביצועם".

בנוסף תקפה אורטגוס את מנהיג חיזבאללה, נעים קאסם, השליחה האמריקאית ללבנון הפנתה אצבע מאשימה לקאסם והגדירה אותו כ: "נאמן לאיראנים ולא ללבנון, בניגוד לנשיא ולממשלה הנוכחית שמעוניינים בטובת לבנון".

במקביל לכך, האמריקאים הפעילו לחצים גם על ישראל להראות מוכנות לשינויים בחזית הצפונית, ראש הממשלה נתניהו פרסם אמש פוסט בו הודיע כי ישראל מעריכה את הפעילות הלבנונית, והביע מוכנות תאורטית להסיג כוחות משטח לבנון בהתאם להתקדמות התוכנית.

נראה כי ארה"ב, לבנון וישראל מתכוננות לישורת האחרונה לקראת פירוקו הסופי של ארגון חיזבאללה, בין אם בכוח או שלא.