למרות הטלת אמברגו הנשק: הפרלמנט הגרמני אישר את רכישת 90 פודי תצפית והכוונה מדגם Litening 5 מתוצרת רפאל, עבור מטוסי ה-Eurofighter Typhoon בבונדסוור. מהלך זה ממחיש את השותפות ארוכת השנים בין רפאל וגרמניה ואת האמון במערכות של החברה הישראלית, במקביל למגמה גלובלית לאימוץ סנסורים רב‑גליים ויכולות תקיפה מדויקות מטווח מבטחים במרחבי אוויר מאוימים.

Litening 5 – מערכת דור חמישי לתצפית והכוונת חימוש אוויר‑קרקע – נמצאת בשירות מבצעי ב‑28 חילות אוויר ברחבי העולם. עד כה נמסרו מעל ל‑2,000 יחידות עם למעלה מ‑2.2 מיליון שעות טיסה מבצעיות, והן מהוות כיום את אחת ממערכות פוד ה‑TGP הנפוצות בעולם.

יכולות מדויקות וגמישות משימתית

המערכת כוללת הדמיה באינפרה‑אדום בטווחים קצרים ובינוניים, הדמיה צבעונית ברזולוציה גבוהה וסימון לייזר דו‑גלי. Litening 5 מעוצבת באופן מודולרי, ומתאימה למגוון רחב של מטוסים במעל 26 פלטפורמות – כולל F‑15, F‑16, Gripen, A‑10, Mirage 2000, Embraer ו- Eurofighter. היא תואמת חימושים מונחי לייזר, GPS ותמונה ואף מצוידת בקישוריות נתונים במרחבי תדר Ku, C וL..

החלטת ממשלת גרמניה מגיעה בהמשך לרכש Litening 3 , וההחלטה הנכחית לרכוש את הדגם המתקדם – Litening 5 – משקפת את שביעות הרצון ממערכת מוכחת מבצעית, תוך דגש על דיוק, שרידות והיתכנות עתידית. מדובר בחלק ממגמה אירופית עדכנית – עדיפויות שדרוג חישה על פני רכישת פלטפורמות חדשות.

גמישות והרחבה עתידית

לפוד ה- Litening ישנה תצורה מורחבת Litening+SAR, המשלבת בנוסף ליכולות ההדמאה האופטיות והטרמיות המתקדמות גם מכ"ם הדמאה (SAR) המאפשר סריקה רחבת שטח בכל תנאי מזג אוויר גם בזירה הימית.

Litening הוא הפוד המבוקש ביותר בעולם, והוא פועל על מאות מטוסים, כולל בחיל האוויר הישראלי. זהו פיתוח המשלב ביצועים מבצעיים מוכחים, מודולריות וגמישות משימתית.