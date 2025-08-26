מעצר חריג: משטרת ישראל הודיעה כי רכב יוקרתי מסוג מרצדס הושבת היום (שלישי), זאת כחלק מפעילות יזומה וממוקדת של שוטרי מחוז מרכז נגד גורמי פשיעה בנתניה. לדברי השוטרים, הנהג נתפס כשהוא נוהג ללא רישיון נהיגה או רישיון רכב בתוקף.
במהלך פעילות שוטרי תחנת נתניה בעיר, זוהו 2 רכבי יוקרה מסוג ב.מ.וו ומרצדס, אשר הפריעו לתנועה" נמסר. "עם התקרבות השוטרים, זוהה נהג המרצדס הנוהג ללא רישיון נהיגה וללא טסט. במקביל, הגיעו מספר חשודים למקום, הפריעו לשוטרים ואף ניסו לסייע לנהג להימלט מהמקום".
כאמור, השוטרים פעלו בנחישות עד למעצרו של החשוד ורישום הזמנה לדין נגדו. כמו כן, נאמר כי הרכב הושבת לתקופה של 30 יום ונגרר, בהתאם להליך שימוע.
