אחרי שידור הפרק האחרון של "חתונה ממבט שני", הזוגיות של הילה ומתן נמצאה בלב הדיונים ברשתות החברתיות. אז האם מתן באמת טרחן? עכשיו הוא בוחר להגיב: "אני לא הולך לחבק עצים"

בפרק האחרון של "חתונה ממבט שני" בערוץ קשת 12, נוצר מתח בין מתן גל להילה עמיחי, אשתו הטרייה מהתוכנית. השניים דנו בתכנון ארוחה לאירוח הזוגות האחרים, כשמתן, יזם קולינרי מנוסה, התעכב על ההגדרה של "ברביקיו". הילה, שרצתה תשובה מהירה על תפריט הארוחה, גילתה חוסר סבלנות, מה שהוביל לעימות.

הרגע הזה עורר דיון סוער ברשתות: האם מתן "טרחן" ומסביר יותר מדי, או שהילה חסרת סבלנות מול תחום שקרוב לליבו? הפרק חשף צד רגיש אצל מתן, ששיתף מול המצלמות את תחושת הפגיעה שלו: "כמו שהקשבתי לה, אני מבקש שגם יראו אותי".

התגובה האישית: פוסט כן באינסטגרם

בעקבות התגובות לפרק, פרסם מתן גל פוסט ארוך ואישי באינסטגרם, שבו הוא פותח את סיפורו האישי ומסביר את המסע הרגשי שהוא עובר. "להיות חשוף על המסך ובכלל זה קשוח לי", כתב מתן. "משתדל להביא את האמת שלי, מקווה שזה ישתחרר יותר".

מתן סיפר על גילוי מאוחר של "שפה רגשית": "עד לפני כמה שנים אפילו לא הכרתי את הביטוי שפה רגשית… תמיד ידעתי להגיד מה צריך ומה אני חושב, וידעתי מה נכון לעשות". הוא תיאר סדרת משברים – אישיים, הוריים, זוגיים ועסקיים – שהובילו אותו למסע פנימי: "הבנתי שאין לי כלים להסביר לי את עצמי… גדלתי בסביבה אוהבת, אך ללא שפה רגשית. אין טענות לאף אחד, פשוט לא היה לי את הפיצ'ר הזה".

המסע ללמידה: ספרים, פודקאסטים ושיחות עומק

מתן תיאר כיצד יצא למסע לימוד עצמי: "שעות, ימים ובעיקר לילות, קורא ספרים, שומע הרצאות ופודקאסטים, לומד תיאוריות ותורות (היוש טרילותרפיה)". הוא הדגיש את החשיבות של בניית סביבה תומכת: "והכי חשוב – בונה לי סביבה שיודעת לדבר רגש, לומד מכל מי שאני יכול, אינסוף שיחות לעומק, ואז יותר לעומק. חפרתי את עצמי לדעת ולהרגיש".

הוא הוסיף מסר מעודד: "אין גיל מאוחר מדי ללמוד שפה רגשית, כמו שאין גיל מאוחר מדי ללמוד לגלוש. לתרגל לתרגל לתרגל וסקרנות לדעת עוד". מתן הדגיש שזה רלוונטי לכולם, "אפילו לגברים הא?", וקרא לקחת מקום ולהתעניין בעולם הפנימי של האחר.

שפה רגשית כבסיס לזוגיות: ההקשר עם הילה

בפוסט, מתן התייחס ישירות לזוגיות עם הילה: "עם הילה עברתי מסע של היכרות, למידה של שפת התקשורת אחד של השניה, מפגש בנקודות נעימות ובנקודות כואבות. תהליך מרתק אישי וזוגי ששנינו נוכחים ועובדים ומשתפרים בו".

הוא סיים בהומור: "כבר התגרדנו על הפומפייה של פרק א'. ולא, אני לא הולך לחבק עצים, וכרגע אני מנוע מלספר לכם את מי אני הולך לחבק. תתמודדו? אוהב".