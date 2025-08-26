פרקליטות מחוז דרום הגישה כתב אישום נגד מוסא אבו עיאדה, בן 19 משבט אבו רביעה, בגין הסתה לטרור והזדהות עם ארגון טרור. לפי האישום, פרסם תכנים תומכי חמאס בטיקטוק ובאינסטגרם, בהם שיבח את המחבלים ותיעד את החטופות מאוקטובר 7

פרקליטות מחוז דרום (פלילי) הגישה לבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד מוסא אבו עיאדה, בן 19, תושב שבט אבו רביעה שבנגב, בגין הסתה לטרור וגילוי הזדהות עם ארגון טרור.

לפי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד אבי ביטון מפרקליטות מחוז דרום, הפעיל הנאשם בתקופה הרלוונטית שני חשבונות ציבוריים ברשתות החברתיות אינסטגרם וטיקטוק, שבהם שלט באופן בלעדי בתכנים ונהנה ממאות עוקבים.

בחשבונות אלה פרסם אבו עיאדה תכנים מסיתים, דברי שבח ועידוד לפעולות טרור ותמיכה בארגון חמאס.

בין היתר, בתאריך 19.3.25 פרסם בחשבון האינסטגרם שלו "סטורי" עם תמונת דובר חמאס לשעבר, אבו חמזה, שחוסל על ידי צה"ל – ולצידה הכיתוב "זיכרונך לברכה" עם סמלון של יד מנופפת לשלום.

בתאריך 25.1.25 העלה לחשבון הטיקטוק סרטון תעמולה של חמאס, שבו נראות ארבע תצפיתניות שנחטפו באירועי 7 באוקטובר, כשהן נדרשות להודות לגדודי עז א-דין אלקסאם. הסרטון לוּוה בפרשנות דובר ערבי ששיבח את הארגון והציג את לוחמיו כ"גיבורים".

עוד עולה מהאישום כי בין דצמבר 2024 למאי 2025, שיתף הנאשם תכנים נוספים – בהם ריפוסטים לנאומים של דובר חמאס אבו עבידה, עם תיאורים של "מעשי גבורה" והקרבה דתית בליווי פסוקי קוראן המדגישים את ערך הג׳יהאד.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים, ציין עו"ד ביטון כי בית המשפט העליון כבר קבע בפסיקה כי המצב הביטחוני בישראל מהווה נסיבה חיצונית שמעצימה את הסכנה ממבצעי עבירות מסוג זה, ואת הסיכון ששחרורם יפגע בביטחון הציבור.