הקול בראש פרק 6: אמיר לובין, יו"ר הפועל תל אביב לשעבר רותח על ההתאחדות: "כל עוד תרבות הקומבינה בכדורגל שלנו שולטת, אנחנו לא נתקדם". מי כן מרשים אותו? אייל ברקוביץ, והאוהדים באדום

הקול בראש פרק 6 – פודקאסט הספורט של סרוגים בהגשת אלון סגל. בפרק השישי מתארח אמיר לובין הדובר, המנכ"ל, והיושב ראש לשעבר של מועדון הפועל תל אביב בכדורגל, וכיום יועץ אסטרטגי ולוביסט במגרש הפוליטי.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . אמיר לובין בפודקאסט 'הקול בראש' באולפן סרוגים

לובין אדם דיסקרטי ששומר בקנאות על חייו הפרטיים ובראיון אולי הכי אינטימי שהוא חווה בתקשורת הספורט (בחייו הוא חווה עשרות אם לא מאות רעיונות) הוא מספר לנו על המעבר שלו מילד שובב, תלמיד לא טוב, בבית של רופאים, לנוער מפלגת העבודה ומשם לתפקידים בכירים בהפועל תל אביב.

עד כמה לובין שומר על דיסקרטיות מוכיח הסיפור הבא, אימו נפטרה לפני מספר שנים והוא מעיד ״בשבעה על מות אימי, האחים שלי ניסו בכל כוחם לברר מה אני עושה וממה אני מתפרנס. זה לא עזר להם. הם שוב יצאו ללא שמץ של מושג על עיסוקיי".

עוד באותו נושא הקול בראש פרק 5: לא מבינים את החשיבות של יועץ מנטלי בספורט 16:59 | אלון סגל 0 0 😀 👏

לובין מתאר את הכשלים בכדורגל הישראלי ״ההתאחדות לכדורגל זה מוסד פוליטי מאוד בעייתי. מזלם ששלומי ברזל, אותו אני לא מכיר אישית, מייצג אותם כדובר. כל עוד תרבות הקומבינה בכדורגל שלנו שולטת, תרבות השמור לי ואשמור לך מתקיימת, אנחנו לא נתקדם"

לובין מספר על ימיו הגדולים בהפועל תל אביב. על התפקיד המורכב, והוא מציין את הקשר החם עם האוהדים: ״אם נשארתי בקשר עם אנשי הכדורגל זה בעיקר עם האוהדים. עד היום, כשאני צריך בעל מקצוע בכל תחום, הוא תמיד ילבש אדום.

נשארתי בקשר וליוויתי מספר שנים את המשפחה של ניצן שירזי זכרונו לברכה וכדמות מרכזית בכדורגל הישראלי אני חייב לציין את ההערכה שלי לאייל ברקוביץ שבניגוד לקשקושים עליו בתקשורת הספורט, הוא הוכיח מקצוענות, יסודיות ורצינות ברמות הכי גבוהות, כשהיה בהפועל תל אביב״.

בחלק האחרון של הריאיון, לובין מספר על הקשר המיוחד עם ילדיו – גיא ועידן, על היותו הורה מעורב ולא מתערב ועל הסיפוק, הגאווה והקשר ההדוק איתם.