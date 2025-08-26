כוחות החטיבה הדרומית בפיקוד אוגדת עזה (143), בשיתוף לוחמי יהל"ם ויחידת ההנדסה של האוגדה, השלימו בחודש האחרון מבצע מתמשך להשמדת תוואים תת-קרקעיים התקפיים ותשתיות טרור נוספות במרכז רצועת עזה.

במסגרת הפעילות, חשפו והשמידו הכוחות שני תוואים תת-קרקעיים התקפיים. באחד מהם אותרו מספר פירי יציאה, חדרי שהייה, מזון, אמצעי לחימה ושירותים נוספים ששימשו את מחבלי הזרוע הצבאית של חמאס. תוואי זה נאטם באמצעות הזרמת בטון.

תוואי נוסף, באורך של מאות מטרים, אותר והושמד באמצעות חומרי נפץ.

לפי הודעת צה"ל, הכוחות חיסלו עד כה עשרות מחבלים במרחב הפעולה, והשמידו תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע – זאת במטרה להרחיב את מרחב האבטחה לאורך הגבול במרכז ובדרום רצועת עזה.

בצה"ל מדגישים כי המבצע מהווה חלק ממאמץ מתמשך לסיכול פעילות טרור תת-קרקעית של חמאס, וכי הכוחות ממשיכים לפעול בכל עת להגנה על ביטחון אזרחי ישראל.