כוחות החטיבה הדרומית בפיקוד אוגדת עזה (143), בשיתוף לוחמי יהל"ם ויחידת ההנדסה של האוגדה, השלימו בחודש האחרון מבצע מתמשך להשמדת תוואים תת-קרקעיים התקפיים ותשתיות טרור נוספות במרכז רצועת עזה.
במסגרת הפעילות, חשפו והשמידו הכוחות שני תוואים תת-קרקעיים התקפיים. באחד מהם אותרו מספר פירי יציאה, חדרי שהייה, מזון, אמצעי לחימה ושירותים נוספים ששימשו את מחבלי הזרוע הצבאית של חמאס. תוואי זה נאטם באמצעות הזרמת בטון.
תוואי נוסף, באורך של מאות מטרים, אותר והושמד באמצעות חומרי נפץ.
לפי הודעת צה"ל, הכוחות חיסלו עד כה עשרות מחבלים במרחב הפעולה, והשמידו תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע – זאת במטרה להרחיב את מרחב האבטחה לאורך הגבול במרכז ובדרום רצועת עזה.
בצה"ל מדגישים כי המבצע מהווה חלק ממאמץ מתמשך לסיכול פעילות טרור תת-קרקעית של חמאס, וכי הכוחות ממשיכים לפעול בכל עת להגנה על ביטחון אזרחי ישראל.
יש בעזה כ-700 ק"מ של מנהרות תת קרקעיות, ישראל עד כה לא השמידה אפילו שליש ...
הממשלה הזו על כל חלקיה משקרת כמו שהיא נושמת , אנחנו כבר שנתיים במלחמה והם לא אוכפים את חוק הגיוס הקיים , במקום זה מצפים מאתנו לבוא לעוד 200 ימי...
הממשלה הזו על כל חלקיה משקרת כמו שהיא נושמת , אנחנו כבר שנתיים במלחמה והם לא אוכפים את חוק הגיוס הקיים , במקום זה מצפים מאתנו לבוא לעוד 200 ימי מילואים ... איפה הבנים של ראש הממשלה ? קונים דירות בבריטניה וארה"ב... הממשלה הזו מובילה אותנו מאסון לאסון , מתהום לתהום , מצבנו הכלכלי נוראי , מצב שרותי הבריאות הוא כזה שאתה יכול למות לפני שתראה רופא מומחה או תצליח לקבוע תור לבדיקת MRI , על החינוך אין מה לדבר ... בטחון פנים זה מצרך מבוקש , שיא בגניבות , פריצות , רציחות , פרוטקשיין, דמי חסות, גניבות רכב והכל לאור יום , הצבא כבר קורס מרוב עומס ורק אידיוטים מוכנים להמשיך להתייצב למילואים , מצבנו הבינלאומי מעולם לא היה גרוע יותר , כל העולם מכיר במדינה פלסטינית, חוץ מארה"ב, וזה יביא מפולת נוספת והאשמות נוספות ברצח עם פשעי מלחמה, וחוקיות מפעל ההתנחלויות ... אנחנו כפסע מהתמוטטות המוחלטת ולא מהנצחון המוחלט ... כל ידידתנו בעולם תומכות לא רק במדינה פלסטינית אלא גם באמברגו נשק , וברגע שזה יגיע לאמברגו כלכלי ישראל מחוסלת, זה לאן שהביא אותנו השקרן בן שקרן ואוסף הסמרטוטים שמסביבוהמשך 16:10 26.08.2025
