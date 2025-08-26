למרות גלי אנטישמיות וחרמות נגד ישראל, פסטיבלים בינלאומיים בירושלים מושכים אמנים מרחבי העולם, ומדגישים את כוחה של התרבות לגשר על פערים. אלה האומנים שמגיעים לישראל – דווקא עכשיו

מאז שהתחילה מלחמת חרבות ברזל, וככל שעובר הזמן, מתגברים גלי האנטישמיות בעולם. תנועות אנטי-ישראליות והתארגנויות פרו-פלסטיניות שמים למטרה להחרים את ישראל, וישראלים. לצד אירועים מהם מודרים ישראלים, או אומנים ישראליים ש"מגורשים" באלגנטיות מאירועים, יש מקומות בהם התמונה נראית קצת יותר אופטימית.

שני פסטיבלים בינלאומיים מתקיימים בספטמבר הקרוב בישראל. הפסטיבל הבינלאומי למוסיקה קאמרית ירושלים והפסטיבל הבינלאומי למחול סולו בירושלים יתקיימו במהלך החודש הבא. הפסטיבלים הללו לא רק מציגים כישרונות עולמיים, אלא גם מסמלים תמיכה בישראל בתקופה מאתגרת. חרף המלחמה והנתק התרבותי הגובר, אמנים זרים בוחרים להגיע ולשתף פעולה עם ישראלים.

הפסטיבל הבינלאומי למוסיקה קאמרית ירושלים: חזרה בגדול למרות המלחמה

הפסטיבל ה-27 למוסיקה קאמרית יתקיים בין ה-9 ל-13 בספטמבר באולם ימקא בירושלים, בהפקת המרכז למוסיקה ירושלים ומשכנות שאננים. המנהלת האמנותית, הפסנתרנית אלנה בשקירובה, מובילה תוכנית מגוונת עם שבעה קונצרטים, שמתמקדים בהרכבי חמישייה (קווינטט).

השנה, לאחר שבוטל בשנה שעברה בגלל המלחמה, הפסטיבל חוזר עם יצירות מופת של מלחינים כמו מוצרט, בטהובן, ברהמס ושוסטקוביץ'. בין המשתתפים הבינלאומיים: הפסנתרנים פלמנה מנגובה ויוליה אדבדה, הכנרים לטיציה הונדה-רוזנברג ומדלן קארוצו, הצ'לנים איוון קריזנה וטים פארק, נגן הקלרינט פבלו ברגן, וזמרי הבריטון תומאס א. באוור ותומאס המפסון.

בשקירובה אמרה: "הצטרפו אלינו לחגוג את היצירות יוצאות הדופן פרי עטם של מלחינים אלו ושל רבים נוספים. חוויה בלתי–נשכחת, בביצוע רבים מן המוסיקאים הנהדרים שלנו, השמחים לחזור לנגן בירושלים".

כרטיסים נעים בין 60 ל-170 ש"ח, וחיילים זוכים לכניסה חינם על בסיס מקום פנוי. פרטים נוספים באתר.

הפסטיבל הבינלאומי למחול סולו בירושלים: 45 אמנים מ-13 מדינות

הפסטיבל הרביעי למחול סולו (JISDF) יתקיים בין ה-1 ל-6 בספטמבר בתיאטרון ירושלים, בית הנסן וקולנוע לב סמדר, בניהול אמנותי של מרים אנגל. למרות הנתק התרבותי החלקי עם ישראל, הפסטיבל מארח 45 אמנים מ-13 מדינות, כולל טייוואן, יפן, ארה"ב, צ'כיה, יוון, סלובקיה, הולנד, רומניה, ארגנטינה, פולין, איטליה, גרמניה וישראל. זהו כנראה הפסטיבל הבינלאומי היחיד למחול בישראל השנה.

בין האירועים הבולטים:

אירועי שמיים פתוחים (2-3 בספטמבר): מופעים בחצר בית הנסן ובתיאטרון ירושלים, המשלבים מחול עכשווי, בוטו וקרקס, עם טעימות יין.

לילה אחד בטייוואן (4 בספטמבר): שמונה יצירות מחול טייוואניות, לצד אוכל ושתיה מסורתיים.

קונצרט נעילה "להתעורר לתוך חלום" (6 בספטמבר): שיתוף פעולה בין מרים אנגל, אבישי כהן (חצוצרה) וארקדי דוכין, עם כל אמני הפסטיבל.

אנגל, כוריאוגרפית ורקדנית ירושלמית, ייסדה את הפסטיבל כפלטפורמה לחדשנות. אריק גרבלסקי, נשיא הקרן לירושלים, ציין: "הפסטיבל מחזק את מעמדה של ירושלים כעיר בינלאומית". כרטיסים החל מ-120 ש"ח (כולל יין). פרטים באתר.

התרבות הישראלית לא נכנעת

לסיכום, בעוד שתנועות אנטי-ישראליות והתארגנויות פרו-פלסטיניות מארגנות חרמות על ישראל וישראליים, נראה שיש אומנים בינלאומיים שעדיין מתייצבים לצידנו. הפסטיבלים האלה מוכיחים שהתרבות בישראל עדיין חיה ובועטת, ואף חרם לא יעצור אותה.