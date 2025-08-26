שר הביטחון ישראל כ״ץ תוקף בחריפות את נשיא ברזיל לולה, בעקבות פרישת ברזיל מהברית הבינלאומית למאבק באנטישמיות. בציוץ חריף שפרסם – בפורטוגזית – האשים אותו באנטישמיות מובהקת, בהזדהות עם חמאס ובכניעה להשפעה איראנית

שר הביטחון ישראל כ״ץ תוקף היום (שלישי) בחריפות את נשיא ברזיל לואיז אינאסיו לולה דה סילבה (לולה), בעקבות החלטת ברזיל לפרוש מארגון IHRA – הברית הבינלאומית להנצחת זכר השואה ולמאבק באנטישמיות.

בציוץ שפרסם בפורטוגזית, האשים כ״ץ את לולה באנטישמיות מובהקת ובתמיכה בחמאס, והזהיר כי ישראל תדע להגן על עצמה "מפני ציר הרשע של האסלאם הרדיקלי". לדבריו, פרישת ברזיל מהארגון מציבה אותה "בצד של משטרים כמו איראן, המכחישה בגלוי את השואה ומאיימת להשמיד את מדינת ישראל".

כ״ץ צירף לציוץ איור שנוצר בבינה מלאכותית, שבו נראה נשיא ברזיל כבובה על חוטים שמופעלת על ידי המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי – ביטוי חזותי להאשמה המרכזית: כניעה להשפעה איראנית והתייצבות לצד אויבי ישראל.

כ״ץ הזכיר כי בעבר, כאשר כיהן כשר חוץ, הכריז על לולה כ"אישיות בלתי רצויה" בישראל – לאחר שלדבריו "זלזל בזיכרון השואה", והבהיר כי ההכרזה הוסרה רק לאחר התנצלות מצדו של לולה.

כעת, לדברי כ״ץ, "הוא חשף את צבעיו האמיתיים כאנטישמי מושבע ותומך חמאס".

עוד באותו נושא שר הביטחון כץ: צה"ל יישאר בפסגת החרמון הסורי 08:30 | דוד פרוידיגר 1 0 😀 👏

שר הביטחון הוסיף: "חבל על העם הברזילאי הנפלא ועל ידידיה הרבים של ישראל בברזיל שזהו הנשיא שלהם. ימים טובים יותר עוד יבואו ליחסים בין מדינותינו".