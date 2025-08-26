השדרן אראל סג"ל התייחס בתוכניתו הבוקר (שלישי) ברדיו 103FM לנעשה ברצועת עזה ואמר כי לדעתו תוכניתו של טראמפ בנוגע להגליית תושבי הרצועה תצא אל הפועל, אולם גם ישראלים לא יוכלו להתיישב שם.
לדבריו "עזה איננה ניתנת לשיקום בעשרים שנה הקרובות. אי אפשר יהיה לגור שם. כל האזור, שבעים וחמישה אחוז. ישראל לא תוכל לשקם אותה".
"אני גם אומר לאחיי המתנחלים, המתיישבים, גם אני הייתי מאוד רוצה לחזור לגוש קטיף, אבל אי אפשר מסיבה מאוד פשוטה – כמות הפסולת שיש ברצועה".
"בקיצור, אומר ככה – כמות פסולת הבנייה שיש בשכונה אחת ברצועת עזה, בסג'עייה זה עבודה של חמש עשרה שנה. תושבי רצועת עזה אין להם מה לעשות אלא ללכת לאן שיקבלו אותם".
עוד התייחס סג"ל ליום ההזדהות עם החטופים שהתקיים היום ואמר: "גם אם נעמוד ונפגין פה ממחר עד אלף – חמאס לא ישחרר את החטופים".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
א.ש
העזתים לא יהגרו כי אין מדינה בעולם שתבל אותם בהמוניהם. הם יסבלו ברעש, ינהלו מלחמת גרילה ירדו למינהרות וישראל תהיה הניזוק העיקרי. נבואה ניתנה לשוטים. בעוד שנה נראה מי כאן השוטה.14:56 26.08.2025
Dude
התיישבות כפי שעושים אצלנו, תוך חיכוך מתמיד עם אוכלוסית אויב, זה לא מעשי בשום אופן או מקום. אם השטח יכונס למדינת ישראל, אפשר לפנות, לקבור, לדחוף לים, יקח מלא זמן...
התיישבות כפי שעושים אצלנו, תוך חיכוך מתמיד עם אוכלוסית אויב, זה לא מעשי בשום אופן או מקום. אם השטח יכונס למדינת ישראל, אפשר לפנות, לקבור, לדחוף לים, יקח מלא זמן ומאמץ, ללא ספק, אבל אם תרצו אין זו אגדה. הדיבורים על התיישבות, נכון להיום, עושים לנו נזק.המשך 14:55 26.08.2025
רק 14
סגל הפתעת אותי תן למתנחלים לעשות את העבודה ותראה כמה מהר זה ייקח רק כיבוש גירוש התיישבות14:53 26.08.2025
