סג"ל העריך כי תוכנית טראמפ להגליית תושבי עזה תצא לפועל, והדגיש כי גם ישראלים לא יוכלו להתיישב ברצועה בשל ההרס הרב ששורר במקום

השדרן אראל סג"ל התייחס בתוכניתו הבוקר (שלישי) ברדיו 103FM לנעשה ברצועת עזה ואמר כי לדעתו תוכניתו של טראמפ בנוגע להגליית תושבי הרצועה תצא אל הפועל, אולם גם ישראלים לא יוכלו להתיישב שם.

לדבריו "עזה איננה ניתנת לשיקום בעשרים שנה הקרובות. אי אפשר יהיה לגור שם. כל האזור, שבעים וחמישה אחוז. ישראל לא תוכל לשקם אותה".

"אני גם אומר לאחיי המתנחלים, המתיישבים, גם אני הייתי מאוד רוצה לחזור לגוש קטיף, אבל אי אפשר מסיבה מאוד פשוטה – כמות הפסולת שיש ברצועה".

עוד באותו נושא צבי יחזקאלי מגיב לסערה: "לטעמי מאוחר מדי" 13:33 | חדשות סרוגים 1 1 😀

"בקיצור, אומר ככה – כמות פסולת הבנייה שיש בשכונה אחת ברצועת עזה, בסג'עייה זה עבודה של חמש עשרה שנה. תושבי רצועת עזה אין להם מה לעשות אלא ללכת לאן שיקבלו אותם".

עוד התייחס סג"ל ליום ההזדהות עם החטופים שהתקיים היום ואמר: "גם אם נעמוד ונפגין פה ממחר עד אלף – חמאס לא ישחרר את החטופים".