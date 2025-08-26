לאור הצלחת התוכנית המשודרת כיום בסופי שבוע, בחדשות 13 החליטו להפוך את "מוריה וברקו" לתוכנית יומית שתשודר מידי יום בשעה 18:00 בערב

בניסיון להציל את הרייטינג הכושל של הערוץ, התוכנית "מוריה וברקו" המשודרת כיום בשבת בחדשות 13 מתרחבת לכל ימות השבוע החל מהשבוע הבא. התוכנית, בהגשתם של מוריה אסרף ואייל ברקוביץ', שעלתה לאוויר לפני קרוב לשנה, גורפת רייטינג ותגובות לא מעטות, לצד קטעים ויראליים רבים ברשתות החברתיות. לאור זאת, החליטו בהנהלת הערוץ למתוח את התוכנית על כל ימות השבוע, כך שהיא תהיה משודרת בימים ראשון עד חמישי וגם בשבת בשעה 18:00.

מיד לאחר התכנית של מוריה וברקו משודרת בשעה 19:00 בתכנית "איזור מלחמה" עם רביב דרוקר, שנחשבת לתוכנית שגורפת רייטניג יחסית גבוה, לעיתים אף יותר מאשר מהדורת החדשות המרכזית המשודרת מיד אחריה.

אייל ברקוביץ' התחיל את דרכו בתחום האקטואליה בתוכנית אופירה וברקו ששודרה בעבר בערוץ 12, ולפני כשנתיים עבר לערוץ 13, שם כאמור התחיל לפני כשנה להגיש תכנית בפורמט דומה עם מוריה אסרף.

כיום מוגשת בשעה 18:00 תכנית אקטואליה וחדשות בהגשתו של אלי ראכלין, שיעבור להגיש את הרצועה של "חדשות היום" בשעה 15:00. במהלך המלחמה עם איראן במבצע "עם כלביא" נעשה ניסיון והתוכנית "מוריה וברקו" שודרה גם בחלק מימות החול. לאור הניסיון המוצלח, כעת התכנית תורחב לימות השבוע באופן קבוע כאמור.