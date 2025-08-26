צ'ונסי בילאפס, מאמן פורטלנד בלייזרס, יגיע למשחקי ניברחת ישראל ביורובאסקט לצפות בשחקנו, דני אבדיה, לקראת העונה הקרובה

בעוד יומיים, בחמישי הקרוב, נבחרת ישראל בכדורסל תעלה למגרש לפתוח את הקמפיין החדש שלה ביורובאסקט 2025, ולמשחקיה צפוי להגיע חיזוק מפתיע, מאמן פורטלנד בלייזרס, צ'ונסי בילאפס, יגיע עם עוזר הג'נרל מנג'ר, והפיזיותרפיסט הקבוצה שמגיע לתמך הכוכב הנבחרת דני אבדיה.

אבדיה מגיע למשחקי הנבחרת אחרי שבקמפיין האחרון אליפות אירופה הוא קלע 22 נקודות וקטף מעל ל9 ריבאונדים.

עוד באותו נושא יורובאסקט 2025: מפת דרכים של נבחרת ישראל לשלב הבא 11:16 | יותם דשא 0 2 😀

כזכור ב-15:00 ביום חמישי הקרוב ישראל תחל את דרכה באליפות אירופה, כשתפגוש את איסלנד, ובהמשך תפגוש גם את פולין, צרפת בלגיה וסלובניה. הציפייה מהנבחרת היא השתלבות ב-4 הראשונות בבית, ועלייה לשמינית הגמר. רבע גמר יהיה הישג וכל שלב מעבר לכך יהיה סנסציה.

אבדיה יגיע בשביל להוביל את הנבחרת לשלבים הגבוהים ביותר, כשהוא אמר בתחילת האימונים "החלום שלי זה להביא גביע אירופה לישראל".