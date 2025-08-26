בנג'מין בוזגלו, הפייטן והזמר, משיק היום (שלישי) את סינגל הבכורה 'בעל ניסיון' – יצירה אישית המשלבת צלילים אנדלוסיים עם הפקה עכשווית

הפייטן והזמר בנג'מין בוזגלו, ממשיך לכבוש לבבות עם השקת הסינגל הראשון שלו, "בעל ניסיון", לקראת אלבום הבכורה שלו. לאחר ההצלחה של הדואט "לילות לבנים" עם מירי מסיקה, שזכה לאהדה רבה בתחנות הרדיו וברשתות החברתיות, בוזגלו מביא כעת את עולמו האישי לקדמת הבמה עם יצירה מוזיקלית ייחודית המשלבת מסורת ומודרניות.

צפו בקליפ לשירו החדש של בנג'מין בוזגלו – בעל ניסיון:

שילוב מרתק של צלילים ורגשות

הסינגל "בעל ניסיון" נכתב על ידי אופיר כהן ומופק מוזיקלית על ידי נדב ביטון ונתנאל בן גיאת. השיר מציג שילוב בין צלילים אנדלוסיים מסורתיים להפקה עכשווית וחדשנית. המילים נוגעות בנושאים עמוקים כמו פיתוי, סכנה ותקווה, תוך שילוב בין רוחניות למציאות יומיומית. השיר מעביר מסר חזק על חשיבות הזהירות והתבונה במסע האישי, ומזכיר כי שום דבר אינו מובן מאליו.

קליפ מושקע עם צוות כוכבים

לצד השיר, הושק קליפ מרהיב בבימויו של אנג'ל הפקות, בהשתתפות שחקנים מוכשרים כמו אורי גבריאל, ירין טרבולוסי, ליאל אוראל, בתיה מקדסי, זוהר כהן ודן אלקיים. הקליפ מוסיף ממד ויזואלי מרשים לשיר, ומחזק את המסר הרגשי והאמנותי של היצירה.

מסע מוזיקלי של שנים

בנג'מין בוזגלו צבר ניסיון עשיר ביצירה והופעות לאורך השנים. עכשיו הוא מנסה לצמוח לקריירת זולו כזמר, בעבודה על אלבום בכורה. הוא משלב בקולו השפעות מסורתיות עם טאץ' מודרני. הסינגל "בעל ניסיון" הוא רק טעימה ממה שצפוי באלבום הבכורה, שכבר מעורר סקרנות.