כוחות צה"ל סיכלו הבוקר (שלישי) ניסיון הברחת אמצעי לחימה מגבול מצרים לישראל. תצפיות צה"ל זיהו רחפן שחצה מהגבול המערבי לתוך שטח המדינה, באזור מרחב חטיבת פארן שבדרום הארץ.
הרחפן, שעל פי ההערכה הופעל ככל הנראה מתוך מטרה לבצע הברחה, נשא ארבעה כלי נשק ארוכים. לוחמי צה"ל שהוזעקו לנקודה פעלו במהירות, איתרו את הרחפן והחרימו אותו.
מדובר בניסיון נוסף לנצל את הגבול הדרומי, הנחשב לרגיש במיוחד בשנים האחרונות, לצורך הברחת אמצעי לחימה או סחורות אחרות.
אמצעי הלחימה הועברו להמשך טיפול ובדיקה על ידי כוחות הביטחון. בצה"ל הדגישו כי הכוננות נמשכת וכי ימשיכו לפעול לסיכול ניסיונות פגיעה בביטחון המדינה.
