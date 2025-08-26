הרוג ומספר פצועים בקריסת פיגומים בתל אביב, כך מדווח ארגון זק"א.
הבוקר, הוזעקו כוחות ההצלה לרחוב רנ״ק בתל אביב בעקבות דיווח על פיגומים של בניין בשיפוצים שקרסו, לוחמי האש שפעלו במקום חילצו מספר פצועים שפונו לבית החולים להמשך טיפול.
חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו לבית החולים איכילוב, גבר כבן 30 במצב בינוני, עם חבלת ראש וצעיר בן 23 במצב קל, עם חבלות בחזה ובגפיים. לאחר סריקות ממושכות נתגלה במקום גופתו של אחד הפועלים, וכעת מתמקדים כוחות ההצלה בחילוצו מתוך ההריסות.
קמב״ץ זק״א יחיאל גולדמן שמפקד על הזירה בתל אביב מוסיף: מוקד זק״א (1223) הזניק את היחידות השונות לזירת הקריסה לפני מספר שעות, המתנדבים שהגיעו למקום סייעו לכוחות ההצלה והחירום לפנות את הפצועים לאתר את הלכוד כעת המתנדבים יחד עם יחידת החילוץ של צה״ל וכוחות נוספים מטפלים בלכוד האחרון שנותר בין ההריסות.
