משרד החוץ של אוקראינה תקף אתמול (שני) את השתתפותו של הבמאי האמריקאי וודי אלן, בן 89, בפסטיבל הקולנוע במוסקבה, וטען כי מדובר בפגיעה בזכר היוצרים האוקראינים שנהרגו במהלך הפלישה הרוסית.
אלן הופיע שלשום בפאנל וידיאו לצד יוצרים מקומיים, חלקם הביעו תמיכה גלויה בממשל פוטין. במהלך הפאנל שיבח אלן את הקולנוע הרוסי, אחרי שהזכיר כבר מספר פעמים בעבר את טרקובסקי, הבמאי הרוסי, כהשראה גדולה בשבילו, וציין את הרושם החיובי שהותירו בו ביקוריו בסנט פטרסבורג ובמוסקבה. בקייב ראו בכך סימן לתמיכה במשטר הרוסי בזמן שהמלחמה בעיצומה.
בהודעת גינוי רשמית מסר משרד החוץ האוקראיני: “הופעתו של אלן באירוע היא מעשה מביש, הפוגע בזכרם של אנשי קולנוע אוקראינים שנרצחו בידי הכובש הרוסי”.
אלן, מהבמאים והתסריטאים המוערכים בהוליווד, זכה בארבעה פרסי אוסקר, אחד על בימוי הסרט הרומן שלי עם אנני (1977) ושלושה על כתיבת תסריט מקורי, בהם עבור חנה ואחיותיה (1986) ו-חצות בפריז (2011). סרטו האחרון, הפסטיבל של ריפקין, הוקרן בשנה שעברה בפסטיבל הקולנוע בירושלים.
בשנים האחרונות הקריירה שלו דעכה, בעיקר מאז פרוץ תנועת MeToo, בעקבות טענות חוזרות של השחקנית מיה פארו, גרושתו, על פגיעה מינית בבתם המאומצת דילן. אף שהרשויות סגרו את התיק מבלי להגיש כתב אישום, הטענות חזרו לדיון הציבורי בעקבות הסדרה התיעודית אלן נגד פארו ברשת HBO.
למרות שכבר לפני שלוש שנים הבטיח לפרוש ולהקדיש יותר זמן לכתיבה, אלן ממשיך ליצור ולהשתתף באירועי קולנוע ברחבי העולם, גם אם הופעותיו מעוררות סערה מדינית.
