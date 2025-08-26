יו"ר ארגון "מגן ומושיע", ישראל פרוש, מאיים כי אם חסידי ברסלב לא יוכלו לצאת מהארץ לאומן בראש השנה – גם אחרים לא ייצאו. "אם נתב"ג יהיה סגור לצדיקים שרוצים לנסוע לאומן – אחרים גם לא יצאו", אמר.

ברקע לדברים, צפויים עשרות אלפי חרדים להמריא לאומן שבאוקראינה. במהלך דיון שערך ראש הממשלה בנימין נתניהו בנושא, העלה יו"ר ש"ס אריה דרעי את החשש כי אלפים מהנוסעים – המשתייכים לקבוצת העריקים מצה"ל – עלולים להיעצר בנמל התעופה.

דרעי העלה את הנושא גם מול לשכת שר הביטחון ישראל כ"ץ – אך גם שם טרם נמצא פתרון. במהלך הדיון, ראש הממשלה אמר: "הם נוסעים לתפילה ולא לטיול, צריך למצוא להם פתרון", והנחה את מנכ"לית משרדו לבדוק היתכנות להסדרה.

החרדים מצדם מגבירים את הלחץ לקראת החגים, במטרה לאפשר לתלמידי הישיבות המחויבים בגיוס לטוס לאומן. הלחץ ממוקד בעיקר על שר הביטחון ישראל כ"ץ, שנוטה לאפשר טיסות לצעירים שקיבלו צו 12 – כלומר מועד גיוס – אך טרם עברו את התאריך ואינם מוגדרים כעריקים.

עם זאת, בלשכת שר הביטחון הבהירו: "איש לא דיבר עם השר כ"ץ בנושא, ואין לו מעורבות בנושא". עוד נמסר כי החוק מאפשר רק לצה"ל להתיר יציאה מהארץ למי שמעמדם הצבאי לא מוסדר.