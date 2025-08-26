אחרי ההודעה על מותו על הטראגי של קאזם חליליה, משתתף האח הגדול לשעבר, שחף רז מסביר מדוע לא הגיע להלוויה. השניים השתתפו יחד באותה עונה של התוכנית, אבל רז נאלץ לקבל החלטה קשה

אתמול (שני), התבשרנו על מותו הטרגי של קאזם חליליה, משתתף לשעבר בתוכנית הריאליטי "האח הגדול", בתאונת דרכים. מי שנעדר מהלווייתו הוא שחף רז, מתמודד נוסף באותה עונה בה השתתף קאזם. יממה לאחר מכן, שחף רז פותח מצלמה ומסביר – זו הסיבה בגללה לא הגיע להלוויה של קאזם.

אובדן כפול ביום אחד

הסיבה לכך שלא הצליח להגיע להלוויה, היא שבאותו בוקר התבשר רז על אובדן כפול: מותו של סביו האהוב, בנוסף על מותו של קאזם. בסטורי שלו, שחף שיתף כי סבו, ישראל, שהיה דמות משמעותית בחייו ומודל לחיקוי, נפטר בלילה שבין ראשון לשני. "סבא שלי היה השראה להכול, דמות אב דומיננטית," שיתף שחף.

הוא תיאר את סבו כאדם קהילתי, שפתח את בית הכנסת מדי בוקר, השתתף בוועד הגמלאים ודאג לאלמנות וחולים מדי שבוע. עם זאת, בחודשיים האחרונים, סבו סבל מבעיה רפואית בלב שהשפיעה על נשימתו, ומנעה ממנו לעסוק בפעילויות שאהב. "זה אכל אותו לאט לאט," סיפר שחף בכאב.

שעה וחצי לאחר שהתבשר על מות סבו, קיבל שחף את הידיעה המזעזעת על מותו של קאזם. "הייתי בבית, בוכה, לא יודע איך להכיל את הכאב על סבא, ופתאום טליה (אשתו, טליה עובדיה) הראתה לי את הטלפון עם הידיעה על קאזם. המוח שלי לא הצליח לעבד את המידע הזה," הוא כתב. שחף תיאר את הרגע כבלתי נתפס, כשנאלץ להתמודד עם אובדן כפול וכבד בו זמנית.

ההחלטה הקשה: באיזו הלוויה לבחור

בשל האובדן הכפול, שחף נאלץ לקבל החלטה קשה – להשתתף בהלוויה של סבו או בזו של חברו קאזם. "אי אפשר להיות בשני מקומות באותו זמן," אמר. הוא בחר להשתתף בהלוויה של סבו, מתוך תחושת מחויבות משפחתית, אך הדגיש כי ההחלטה לא הייתה קלה. "קאזם היה באמת חבר, כל כך רציתי ללוות אותו בדרכו האחרונה," הוסיף. שחף שיתף כי דיבר עם חברים נוספים מהאח הגדול, שהבינו את המצב והיו איתו בסולידריות.

רגע של חיבור רוחני

במהלך היום הקשה, שחף בחר להניח תפילין, פעולה שהוא לא נוהג לעשות בדרך כלל, אבל הרגיש שהיא מחברת אותו לסבו. "אני מניח ובוכה. זו הייתה סיטואציה קשה," הוא תיאר. הרגע הזה, שבו ניסה למצוא נחמה דרך המסורת, נוגע בנקודה עמוקה של חיבור לעם ישראל.

מסר לקהל: תעריכו כל רגע

לקראת סיום, שחף השאיר מסר מרגש: "שיהיו לנו רק בשורות טובות. תעריכו כל רגע, כי החיים כל כך שבריריים. הבנתי את זה אתמול יותר מפעם אחת." המסר הזה מהדהד מעבר לסיפור האישי שלו. הוא מזכיר לכולנו את החשיבות של להוקיר את האהובים עלינו כל עוד הם כאן.