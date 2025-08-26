בישיבת הכותל פתחו את "זמן אלול" בסערה עם כמאה תלמידים חדשים, כאשר מתוכם הגיעו 50 בתכנית של בני חו"ל הלומדים בארץ ומתגייסים לאחר מכן לצה"ל

בעוד ישראל נלחמת על ביטחונה, ישיבת ההסדר הכותל פתחה את שנת הלימודים תשפ״ו עם מסר חד וברור של מוטיבציה וחיבור עמוק: 100 תלמידים חדשים החלו את דרכם, כאשר מחציתם הגיעו היישר מחוץ לישראל, חדורים ברוח קרב ורצון עז להגן על המולדת.

הצטרפותם של 50 התלמידים מחו"ל אינה מקרית. היא מגיעה זמן קצר לאחר גיוס מרגש של 25 תלמידים מחו"ל שהתגייסו כחיילי "מחל בודדים" לחטיבת גבעתי, והם נמצאים כעת בעיצומה של הכשרה קרבית. תלמידים אלו, כמו גם אלו שהצטרפו השבוע, מהווים עדות חיה לכוחה של יהדות התפוצות שמסרבת לעמוד מנגד.

"מחמם את הלב לראות שגם לאחר שנתיים של לחימה, יהדות התפוצות ממשיכה לחזק אותנו, לשלוח את מיטב הנוער, ובסופו של דבר – לאחר מסלול משותף בישיבת הכותל – גם להתגייס לשירות קרבי בצה״ל", אמר מוטי גרבי, מנכ״ל מוסדות ישיבת ההסדר הכותל. "הנחישות וההתגייסות שלהם מהווים לא רק סיוע צבאי, אלא בעיקר חיזוק רוחני אדיר לעם כולו".