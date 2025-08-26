הוויכוח סביב שחרור החטופים: עסקה חלקית כדי להציל את מי שאפשר או עסקה כוללת לשמירה על מוסר וסיכוי מלא לשחרור

הדרך הנכונה לשחרור החטופים ניצבת במרכז הוויכוח הציבורי והפוליטי מאז פרוץ המלחמה. השאלה האם לקבל עסקה חלקית או לחכות לעסקה כוללת מעוררת מחלוקת עמוקה, הן בקרב הציבור והן בזירה הפוליטית.

״צריך היה להוציא את מי שאפשר כשאפשר״, אמר בכיר באופוזיציה. “כשיש עסקה על השולחן לשחרור חטופים, גם אם רק חלקם, הדבר המוסרי לעשות הוא לקחת אותה. אך נראה עכשיו שהמצב שונה, ואי אפשר לעשות את זה עוד”.

“זה לא מוסרי. להחליט איזה חטוף משחררים ואיזה לא"

אך לא כולם מסכימים. שמעון אור, דודו של אבינתן אור שנחטף במסיבת נובה ב־7.10 עם בת זוגתו נועה ארגמני, הסביר לסרוגים: “זה לא מוסרי. להחליט איזה חטוף משחררים ואיזה לא. במיוחד כשכל עסקה מקשה על העסקה הבאה”.

גם בזירה הפוליטית, ההחלטה אינה פשוטה. עוד בעסקאות החטופים הקודמות תקף חבר הכנסת גדי איזנקוט את ראש הממשלה נתניהו, שזה הציג את התוכנית שלו לעסקה חלקית: “בקבינט עמדו שתי חלופות בלבד, או עסקה בשלב אחד, או עסקה כוללת בשלושה שלבים”, והוסיף כי הקבינט אישר את העסקה בשלב אחד בלבד.

גם יו”ר האופוזיציה יאיר לפיד שינה את עמדתו מספר פעמים. בשיחה בשנה שעברה עם משפחות חטופים בפורום תקווה, הסביר: “בזמן שנפגשנו בקיץ, לא הייתה אפשרות לעסקה כוללת. עכשיו, כשאפשר, חובה של הממשלה היא לחתור לעסקה מלאה ולא לפעימות”.

לפיד מתהפך כל הזמן

חבר הכנסת שמחה רוטמן, שתמך מעולם בעסקה כוללת, הביע ביקורת: “לפיד מתהפך כל הזמן, זה מי שהוא. הרי הוא עצמו הגיש לפני מספר שנים הצעת חוק שהגבלה את המחיר המקסימלי שניתן לשחרר תמורת כל חטוף (הצעה שנפלה). אופן הפעולה שלו ברור: כשהממשלה תמכה בעסקה אחת הוא תמך בעסקה אחרת ולהיפך”. רוטמן הוסיף כי “החמאס הוא אויב אכזר, זה לא משא ומתן על שכר דירה אלא על קיומנו וביטחוננו”.

לשאלה מדוע שרים הצביעו בעד עסקאות חלקיות בעבר, ענה רוטמן: “הם קיבלו הבטחות שהבטיחו שלא תהיה כניעה לחמאס ושבסוף העסקה נחזור למצב של מלחמה. אך המצב שונה, ונראה שגם נתניהו מבין את זה. הוא כרגע מדבר על עסקה כוללת, ואני מקווה שהוא יישאר בקו זה”.