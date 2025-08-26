שר הביטחון ישראל כ"ץ מבטיח על רקע המגעים להסדרה בין ישראל לסוריה: "צה"ל יישאר בפסגת החרמון ובאזור הביטחון" והוסיף: "נמשיך להגן על הדרוזים"

על רקע הדיווחים בימים האחרונים בנוגע לשיחות והגעה להסדרה והסכמים עם סוריה ולבנון, מוציא הבוקר שר הביטחון ישראל כ"ץ את ההודעה הבאה:

צה"ל יישאר בפסגת החרמון ובאזור הביטחון שנחוץ כדי להגן על יישובי הגולן והגליל מפני איומים הנשקפים מהעבר הסורי כלקח המרכזי מאירועי ה-7 באוקטובר".

בנוסף, הדגיש השר בדבריו כי "נוסיף להגן גם על הדרוזים בסוריה", דברי השר כ"ץ.

כאמור, אתמול טראמפ הודיע כי הוא מצפה מישראל ומסוריה להגיע להבנות ולתחילתו של הסדר ביניהם כבר בתקופה הקרובה. זאת, על רקע דיונים הנערכים בין שתי המדינות להגיע להסדרה סופית.

כזכור, בזמן המלחמה בצפון צה"ל כבש לראשונה את פסגת החרמון הסורית, וכבר אז ראש הממשלה ושר הביטחון הצהירו כי המטרה של כיבוש השטח הוא בשביל להישאר בו והיא איננה זמנית.