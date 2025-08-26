אלפי תלמידים בשומרון יפתחו את שנת הלימודים ללא הסעות ממוגנות, לאחר שהמדינה סירבה לממן את המיגון והמועצה עתרה לבג”ץ בדרישה לפתרון מיידי

ימים ספורים לפני פתיחת שנת הלימודים תשפ”ו, מעל אלף תלמידים בשומרון עלולים להישאר ללא הסעות ממוגנות ירי – זאת בשל מחסור של עשרות אוטובוסים ומיניבוסים.

למרות שמשרד הביטחון מחייב את הרשויות להסיע את הילדים ברכבים ממוגנים בלבד, המדינה הודיעה לבג”ץ כי אין ביכולתה להקצות תקציב נדרש והציעה שהרשויות יממנו את העלויות מכיסן, הצעה שהמועצה כינתה “בלתי אפשרית ובלתי חוקית”.

בעתירה שהוגשה לבג”ץ באמצעות עורכי הדין עדי קליין, עמיחי ויינברגר ואייל בוקובזה, נטען כי הפערים במערך ההסעות יביאו לאובדן של כ־220 אלף שעות לימוד בשנה ולסיכון ממשי לחיי תלמידים. בית המשפט ציין בדיונים כי “אין אפשרות שילדים לא יגיעו לבית הספר”, אך המדינה לא סיפקה פתרון.

ראש המועצה יוסי דגן אמר:"תשובת המדינה היא לא פחות מחרפה, הפקרה בוטה של תלמידים ערב פתיחת שנת לימודים והעמדה של הרשות בפני שתי אפשרויות אבסורדיות: להוציא תלמידים לבתי ספר אחרי שעת פתיחת שנת הלימודים בניגוד לחוזר מנכ"ל של משרד החינוך או מנגד הפקרת התלמידים באוטובוסים שאינם ממוגנים בניגוד להנחיות משרד הבטחון.

תלמידי השומרון לא יהיו סוג ב', ברור לכל בר דעת שאין רשות מקומית בישראל שיכולה לממן מכיסה צרכי בטחון בטח לא בעשרות מליוני שקלים כפי שנדרש כאן. המצב הזה לא יכול להמשך ורק יחמיר. אנחנו דורשים פתרון!"

המשבר צפוי להחריף בשנים הקרובות, עם צפי לגידול נוסף של 1,400 תלמידים במערך ההסעות, מה שידרוש תוספת של כ־30 אוטובוסים נוספים.