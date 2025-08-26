רבבות מתפללים פתחו את עונת הסליחות תשפ”ה ברחבת הכותל המערבי במעמד מרגש בהשתתפות שורדי השבי ובני משפחות החטופים

חודש אלול כבר פה. הלילה (ב'), עם פתיחת חודש הרחמים והסליחות, נערך ברחבת הכותל המערבי המעמד המסורתי הראשון של תפילות הסליחות לשנת תשפ”ה.

אל הרחבה הגיעו רבבות מתפללים מכל רחבי הארץ, במעמד מרגש במיוחד שבו השתתפו שורדי השבי קית’ סיגל וילנה טרופנוב, יחד עם בני משפחות החטופים שיקיריהם עדיין מוחזקים בשבי חמאס בעזה.

במהלך התפילה נשא רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, תפילות נרגשות לשובם המהיר של החטופים, לחיזוקם של המשוחררים, לשיקום הפצועים ולשלומם של חיילי צה”ל וכוחות הביטחון. בנוסף התפללו המתכנסים לעילוי נשמת החללים, לקבורת ישראל בכבוד ולשלום וביטחון המדינה.

המעמד המרכזי הבא של תפילות הסליחות יתקיים ביום חמישי הקרוב (ד’ באלול, 28.8) בשעה 00:15, גם הוא ברחבת הכותל המערבי, וצפוי למשוך שוב רבבות מתפללים.