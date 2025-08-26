יום השיבוש והמחאה עליו הכריז מטה החטופים תחת הכותרת "יום ההזדהות הלאומי" נפתח הבוקר בשעה מוקדמת עם חסימת נתיבי איילון דרום באיזור מחלף השלום לדקות ארוכות ולאחר מכן נפתח מחדש לתנועה. בנוסף, הפגנות נוספות נערכות בשלל צמתים ברחבי הארץ.
היום נפתח בשעה הסמלית 06:29, וצפויות להיות היום מחאות, חסימות והפגנות בשלל מקומות ברחבי הארץ. בשעות הצהריים, כך מבטיחים מטה החטופים, יתקיימו שיירות רכבים בכל רחבי הארץ במטרה להאט ולעכב את התנועה בצירים מרכזיים. בשעה 8 בערב תיערך עצרת מרכזית בתל אביב.
ממטה החטופים נמסר כי יום השיבוש הפעם יתקיים במתכונת שונה מזה שהיה ביום ראשון שעבר שאז כונה "יום העצירה".
המשטרה: איתרנו מצבור צמיגים במרכז
בתוך כך, מדוברות המשטרה נמסר הבוקר כי שוטרי מרחב דן של מחוז תל אביב איתרו מצבור צמיגים סמוך לכביש 4 במחלף אם המושבות, שעפ"י החשד היו מיועדים להבערה וחסימות צירים ראשיים באזור תל אביב והשרון.
אתמול, במהלך פעילות מבצעית, איתרו שוטרי מרחב דן מצבור מוסתר בין עצי חורש, שבצד הדרך בכביש 4, סמוך למחלף אם המושבות, ובו עשרות צמיגים.
עפ"י החשד, צמיגים אלו היו מיועדים להבערה על הציר, ומעשים אלו סוכלו על ידי השוטרים ובכך נמנעה פגיעה וסיכון לציבור משתמשי הדרך.
יודגש כי הבערת אש במרחב הציבורי ו/או בצירי תנועה בניגוד לחוק מהווה מעשה מסוכן, פלילי וחסר אחריות שעלול להוביל לפגיעה בחיי אדם או רכוש, מסכן את משתמשי הדרך, וגורם למטרד משמעותי.
משטרת ישראל לא תאפשר התפרעויות, הפרת הסדר הציבורי והתנהגות פלילית מסוכנת, המבוצעת בניגוד לחוק ופוגעת במשתמשי הדרך, בתושבי האזור ובבעלי העסקים.
דני סודרי
לאורך כל ההיסטוריה של מאה השנים האחרונות הוכח שאין פתרון צבאי לארגון טרור אלא רק בחניקתו על ידי הקמת שלטון אזרחי במקומו. את זה ממשלת ישראל לא עושה כי סמוטריץ...
לאורך כל ההיסטוריה של מאה השנים האחרונות הוכח שאין פתרון צבאי לארגון טרור אלא רק בחניקתו על ידי הקמת שלטון אזרחי במקומו. את זה ממשלת ישראל לא עושה כי סמוטריץ ובןגביר לא מסכימים. הם מעדיפים את המשך המלחמה ללא סוף כי זה משרת את האינטרס שלהם: השארת צהל לנצח בעזה כדי שיגן על ההתנחלויות שיקימו שם. חיי החיילים והנזק הבטחוני והכללי למדינת ישראל לא מעניינים אותםהמשך 08:17 26.08.2025
המנחש
נראה קצת מבויים. בטח מישהו מטעם המשטרה או הכת שמו צמיגים בגובה בצורה מסודרת ובולטת.07:36 26.08.2025
שיח
ההפגנות שלהם "דה לוקס". בהפגנות נגד אוסלו שברו למפגינים את היצמות עם אלות ברזל.07:32 26.08.2025
רותי
כשראש ממשלה מטרפד שוב ושוב עיסקאות חטופים, צריך לחסום כבישים כל יום!08:35 26.08.2025
