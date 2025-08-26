"יום ההזדהות הלאומית" בארגון מטה משפחות החטופים נפתח הבוקר עם חסימות בנתיבי איילון. במהלך היום צפויים שיבושים בתנועה במקומות רבים ברחבי הארץ

יום השיבוש והמחאה עליו הכריז מטה החטופים תחת הכותרת "יום ההזדהות הלאומי" נפתח הבוקר בשעה מוקדמת עם חסימת נתיבי איילון דרום באיזור מחלף השלום לדקות ארוכות ולאחר מכן נפתח מחדש לתנועה. בנוסף, הפגנות נוספות נערכות בשלל צמתים ברחבי הארץ.

היום נפתח בשעה הסמלית 06:29, וצפויות להיות היום מחאות, חסימות והפגנות בשלל מקומות ברחבי הארץ. בשעות הצהריים, כך מבטיחים מטה החטופים, יתקיימו שיירות רכבים בכל רחבי הארץ במטרה להאט ולעכב את התנועה בצירים מרכזיים. בשעה 8 בערב תיערך עצרת מרכזית בתל אביב.

ממטה החטופים נמסר כי יום השיבוש הפעם יתקיים במתכונת שונה מזה שהיה ביום ראשון שעבר שאז כונה "יום העצירה".

המשטרה: איתרנו מצבור צמיגים במרכז

בתוך כך, מדוברות המשטרה נמסר הבוקר כי שוטרי מרחב דן של מחוז תל אביב איתרו מצבור צמיגים סמוך לכביש 4 במחלף אם המושבות, שעפ"י החשד היו מיועדים להבערה וחסימות צירים ראשיים באזור תל אביב והשרון.

אתמול, במהלך פעילות מבצעית, איתרו שוטרי מרחב דן מצבור מוסתר בין עצי חורש, שבצד הדרך בכביש 4, סמוך למחלף אם המושבות, ובו עשרות צמיגים.

עפ"י החשד, צמיגים אלו היו מיועדים להבערה על הציר, ומעשים אלו סוכלו על ידי השוטרים ובכך נמנעה פגיעה וסיכון לציבור משתמשי הדרך.

יודגש כי הבערת אש במרחב הציבורי ו/או בצירי תנועה בניגוד לחוק מהווה מעשה מסוכן, פלילי וחסר אחריות שעלול להוביל לפגיעה בחיי אדם או רכוש, מסכן את משתמשי הדרך, וגורם למטרד משמעותי.

משטרת ישראל לא תאפשר התפרעויות, הפרת הסדר הציבורי והתנהגות פלילית מסוכנת, המבוצעת בניגוד לחוק ופוגעת במשתמשי הדרך, בתושבי האזור ובבעלי העסקים.