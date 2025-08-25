סערה ברשת בעקבות הודעה מקבוצת ווטסאפ פנימית של אולם האירועים "אלגריה" ברחובות, בה נכתב לכאורה כי "לא להביא מלצרים שחורים יותר". ברשתות החברתיות נשמעת ביקורת חריפה וקוראים להחרים את המקום

סערה ברשתות החברתיות בעקבות פוסט שפרסמה מפיקת האירועים אדווה זימרו, בו חשפה הודעה מקבוצת וואטסאפ פנימית של אולם האירועים "אלגריה" ברחובות. על פי צילום מסך שהציגה, נכתב בהודעה: "לא להביא מלצרים שחורים יותר".

זימרו כינתה את האולם "כתם דוחה ומסריח בלב החברה הישראלית", והאשימה את מנהליו בגזענות בוטה כלפי עובדים שחורים. לדבריה, מדובר ב"יריקה בפרצוף של כל אדם שחור במדינה הזאת, יריקה בפרצוף של כל זוג שבחר להתחתן שם, יריקה בפרצוף של כל מי שעדיין מאמין שיש מקום לאהבה ולכבוד בסיסי".

בפוסט חריף שהפך ויראלי הוסיפה זימרו כי האולם "חי על הכסף של זוגות שחורים, על הזיעה של משפחות שחורות ועל הדמעות של הורים שחורים ששמחים את ילדיהם – ובאותו זמן מוחק את המלצרים השחורים, מתעב אותם ומתייחס אליהם כאילו הם לכלוך".

לדבריה, "מי שמעז לדבר ככה, מי שמעז לכתוב ככה לא ראוי לראות שקל אחד, לא ראוי לנהל אולם ולא ראוי לקבל אפילו זוג אחד, לא אתיופי, לא מרוקאי, לא אשכנזי ולא אף אחד".

זימרו קראה להחרים את האולם באופן מיידי: "כל מי שחוגג שם, כל מי שמתחתן שם, כל מי שממשיך לפרנס את המקום הזה שותף מלא לאותות הגזענות וההשפלה של בני אדם. האולם הזה חייב להתרוקן, להיסגר, להיעלם." היא סיכמה את דבריה במסר חד: "אנחנו לא נפרנס שנאה. האולם הזה גמור."

חברת הכנסת צגה מלקו הגיבה לדברים: "מנהל מלצרים באולם אירועים ׳אלגריה׳ ברחובות כתב בוואטסאפ: “לא להביא מלצרים שחורים יותר״ והוסיף ״מילה במילה בלי אתיופים״ זו גזענות בוטה, מגעילה ומבישה. בשנת 2025 אין מקום לגזענות כזו במדינת ישראל. אני קוראת להחרים את האולם עד שינקוט צעדים ברורים ויוכיח במעשים שאין בו מקום לגזענות."

בכתבה שפורסמה באתר וואלה! הובאה תגובתם של בעלי אולם האירועים: "אנו מצרים על התקרית ומזועזעים מהתנהלות של עובד אחד אצלנו במקום, שביצע ביוזמתו האישית התבטאות גזענית אסורה בניגוד לכל הערכים והנהלים של בעלי האולם. אנו דוגלים בשיתופי פעולה עם כלל הקהילות ללא כל הבדל גזע, דת ומין."

"דאגנו מיד לבצע הליך של שימוע לעובד זה שסרח והוא הוצא באופן מיידי עד להודעה חדשה. לאחר בדיקה מעמיקה שנעשה בנושא נחליט כיצד לפעול. אנו מטפלים ורואים זאת בחומרה רבה. משפחת אלגריה מחבקת ומברכת שירבו שמחות לכל עם ישראל. שיחזרו במהרה כל חטופינו, אמן, ושיחזרו בשלום כל חיילנו. חשוב להדגיש כי אנו מתנצלים בפני כל מי שנפגע מכך אישית".