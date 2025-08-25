לאחר שהתנועה לאיכות השלטון הגישה תלונה נגד השופט מנחם מזרחי, תקף יועץ רה״מ יונתן אוריך וטען כי מדובר בלחץ פוליטי חמור על שופט בישראל – מהלך שעובר, לדבריו, בדממה מוחלטת רק משום שמדובר ביועץ של נתניהו

לאחר שהגישו תלונה לנציב תלונות הציבור על השופטים נגד השופט מנחם מזרחי, בעקבות דחייתו את בקשת המשטרה להאריך את התנאים המגבילים שהושתו עליו, האשים יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך את התנועה לאיכות השלטון וכתב "כשזה היועץ של ביבי זה עובר בדממה".

בציוץ שפרסם ברשת X כתב אוריך: "נשיא בית משפט השלום כבוד השופט מנחם מזרחי, חתום על צו המעצר נגדי שאיתו נכנסו אליי הביתה ועצרו אותי. מאז חלפו תשעה חודשים. כבוד הנשיא מזרחי מכיר את כל חומרי החקירה, ומלווה את התיק מיומו הראשון."

לדברי אוריך: "לחץ פוליטי על שופט בכיר בישראל הוא חציית קו אדום שאמור לזעזע את אמות הסיפים. הניסיון השפל של ״התנועה לאיכות השלטון״ להלך אימים על שופט בישראל – עובר בלי שום תגובה או גינוי: לא מהמערכת הפוליטית. לא מהרשות השופטת. לא מנשיא העליון. אבל זה יועץ של ביבי. אז דממה מוחלטת. זוהי סדום."

מוקדם יותר כאמור, הגישה התנועה לאיכות השלטון תלונה נגד השופט מזרחי, זאת בעקבות החלטתו במסגרתה דחה את בקשת המשטרה להארכת התנאים המגבילים שהוטלו על אוריך, בפרשת הקשרים הקטארים. על פי התלונה, ההחלטה נשענה במידה רבה על דברי ראש הממשלה וקבעה כי אוריך אינו מוגדר “עובד ציבור”.

בית המשפט המחוזי, בהרכב בראשות השופט עמית מיכלס, הפך את ההחלטה, תוך ביקורת חריפה על נימוקי השופט מזרחי. בהחלטתו ציין השופט מיכלס כי ההכרעה של בית משפט השלום הייתה “רצופת קשיים” – בין היתר עקב התעלמות מהנחיות הערכאה הגבוהה, שימוש חריג בציטוטים מחומרי חקירה חסויים והישענות יוצאת דופן על עדותו של ראש הממשלה.

השופט מיכלס הדגיש כי שאלות משפטיות מהותיות, כדוגמת ההגדרה של אוריך כעובד ציבור, אינן אמורות להיקבע במסגרת הליך מעצר ימים, אלא להישמע באופן מלא בהליך העיקרי. עוד ציין כי ציטוטים נרחבים מחומרי חקירה חסויים בהחלטה שיפוטית הם צעד חריג ביותר.

בתלונה נכתב כי התנהלותו של השופט מזרחי חורגת מכללי האתיקה, המחייבים שופטים לפעול ביושר, בהגינות ותוך הקפדה על חיזוק אמון הציבור במערכת המשפט. התנועה טוענת כי מאחר ומדובר בסוגייה רגישה, היה על השופט לנהוג זהירות יתרה. עו”ד עדן בויום מהתנועה לאיכות השלטון טען כי "התנהלותו של השופט מזרחי מעלה תמיהות רבות, והכרחי כי הן יתבררו על-ידי נציב תלונות הציבור על השופטים".