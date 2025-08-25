על רקע עבודת הממשלה לקדם מתווה שיאפשר לבחורי ישיבות עריקים לטוס לאומן בראש השנה בלי להיעצר, יו"ר יהדות התורה מבקש כעת להרחיב את ההסדר גם לחסידי חב"ד ולחסידויות נוספות לניו יורק

ברקע הביקורת הציבורית על מאבק גיוס החרדים, בימים האחרונים התפרסם כי בממשלה שוקדים על תקצוב של כעשרה מיליון שקלים לטובת טיסות החסידים לראש השנה באומן, כאשר יו"ר ש"ס אריה דרעי דורש כי המשטרה הצבאית לא תעצור עריקים בשדה התעופה.

על פי הפרסום של יאיר אטינגר בישראל היום, דרעי התייחס לסוגיית המעצרים בדיון שהתקיים בנושא הטיסות לאומן לקראת ראש השנה ואמר כי יש לגבש מתווה מוסכם עם צה"ל ומשרד הביטחון שיאפשר גם לחייבי הגיוס והעריקים שלא יכולים לצאת מהארץ לטוס לאומן, זאת בתואנה כי מדובר לצרכי דת ולא לבילויים.

הערב (שני) שלח יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף מכתב לראש הממשלה ובו ביקש כי המתווה עליו שוקדים לאשר לעריקים לצאת מהארץ לאומן יורחב אף לטסים לארצות הברית לחגוג את חגי תשרי בצל האדמו"רים.

בפנייתו כתב גולדקנופף לנתניהו כי "הדאגה האישית שלך והנכונות למצוא פתרון אינן מובנות מאליהן ומעוררות הוקרה רבה".

גולדקנופף המשיך וכתב "אבקש בכל הכבוד להעלות בקשה נוספת שעלתה בפניות רבות שהגיעו ללשכתי: להרחיב את המתווה כך שיכלול גם את אלפי חסידי חב"ד הנוסעים מדי שנה לימי החגים להיות במחיצת רבם הרוחני, והן חסידויות נוספות שפנו גם הם בנושא".

"אני סמוך ובטוח כי תדע ליתן לכך את המענה הראוי, כדי שגם חוגים נוספים בציבור החרדי יוכלו לשהות במחיצת רבם בימי החג באופן מסודר, בטוח ומכובד" חתם גולדקנופף את מכתבו.