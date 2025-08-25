יועצת הדיגיטל לשעבר של בני גנץ, דנה כשדי, חושפת כי בעבר התנגד גנץ למשפט "החזרת החטופים בכל מחיר" וגם את השימוש במילה "עכשיו"

יו"ר כחול לבן, ח"כ בני גנץ חווה מתקפה לא נעימה דווקא ממי שהייתה אחת הקרובות אליו – מנהלת הדיגיטל שלו ושל המפלגה – דנה כשדי.

בתגובה לציוץ של גנץ הערב, כי חייבים לעשות הכול כדי להציל את החטופים, צייצה כשדי בלעג לגנץ, כשהיא חושפת אמירות בשיחות סגורות של המפלגה מאז השבעה באוקטובר.

"פתאום 'חייבים לעשות הכול'", כתבה כשדי בסרקזם, "כי אני זוכרת שיחות שכשמישהו בטעות אמר את זה, מישהו אחר שלא ננקוב בשמו אבל הוא מתחיל ב-אמיר קורן, הוא שואל 'כולל לתת את שדרות?'" (קורן הוא גם דובר מפלגת כחול לבן), כשהיא למעשה אומרת כי גנץ התנגד להחזרת חטופים בכל מחיר, כפי שבשמאל רוצים.

כשדי לא הסתפקה בזה, והוסיפה: "גם את המילה 'עכשיו' ביחס לחטופים אסור היה להגיד, כי 'את זה יגידו המפגינים, לא בני גנץ'". וכאן עברה כשדי ללעוג למצבו של גנץ בסקרים: "אבל עכשיו אנחנו על אפס מנדטים אז נמציא את עצמנו מחדש כמצילי החטופים. אולי מישהו יקנה את זה".

אין יותר בזוי מלהוציא שיחות מקצועיות פנימיות לציבור הרחב

יש לציין כי ברשת לא אהבו את האאוטינג שעשתה הדוברת מתוך השיחות הסגורות: "כיועץ תקשורת – אין יותר בזוי מלהוציא שיחות מקצועיות פנימיות לציבור הרחב. אלה דברים שלא עושים ואני מקווה שהמעסיקים העתידיים שלך יראו מה עשית ויחשבו אם להעסיק אותך", כתב יועץ התקשורת דודי אביטן, ובאותו סגנון כתבו גם גולשים אחרים.