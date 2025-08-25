הכתבת המדינית של ישראל היום, שירית אביטן-כהן לא מבינה את ההתנצלות של נתניהו על התקרית בחאן יונס: "אותו דפוס מקמפיין הרעב – קודם מתנצלים, אח"כ שופכים משאיות מזון, ואז אומרים לא היה רעב

הכתבת המדינית של 'ישראל היום' שירית אביטן-כהן, לא מבינה את הצורך של ראש הממשלה בנימין נתניהו להתנצל על התקרית בחאן יונס עוד לפני שהתברר בכלל מה קרה שם.

"אין לזה שום צורה", כתב אביטן-כהן בהתייחס להתנצלותו של נתניהו, שפורסמה באנגלית בלבד. "קודם תסביר שצה"ל פעל נגד מחבלי חמאס שם ואח"כ תתנצל על פגיעה אם הייתה בחפים מפשע".

הכתבת מזכירה כי גם בעבר התנצלה ישראל עוד לפני שבכלל התבררו העובדות ואז גם אכלנו את הדגים המסריחים וגם גורשנו מהעיר: "אותו דפוס מקמפיין הרעב – קודם מתנצלים, אח"כ שופכים משאיות מזון, ואז אומרים לא היה רעב. איזה טעות".

מוקדם יותר פרסמנו בסרוגים את התנצלותו של נתניהו, שכתב בהצהרה רשמית באנגלית: "מדינת ישראל מצרה עמוקות על האירוע הטרגי שהתרחש היום בבית החולים נאסר בעזה. ישראל מעריכה את עבודתם של עיתונאים, צוותים רפואיים וכלל האזרחים. רשויות הצבא מנהלות חקירה מעמיקה של האירוע. המלחמה שלנו היא נגד מחבלי חמאס. מטרותינו הצודקות הן להביס את חמאס ולהחזיר את החטופים הביתה."