טראמפ לוחץ על ישראל וסוריה להגיע להסכם ביטחוני בין הצדדים, ודוחק להציג אותו כבר בעצרת האו"ם הקרובה

לפי דיווח כתבו עמיחי שטיין ב-i24NEWS, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מפעיל לחץ דיפלומטי הן על ישראל והן על סוריה — בתקווה להביא להכרזה משותפת על הסכמים ביטחוניים, שתיחשף בעצרת האו"ם הקרובה בספטמבר.

הממשל האמריקני שואף כי ישראל וסוריה יכריזו על "סיכומים ביטחוניים מסוימים" לפני או במהלך העצרת הכללית של האו"ם, שקובצה לספטמבר. גורמים המעורים בנושא מציינים: "יש סיכוי להגיע להסכמות מסוימות בסוגיות ביטחוניות בין שתי המדינות עד התאריך הזה."

הנשיא הסורי ע’מד א-שרע עומד להופיע בעצרת הכללית בניו־יורק ב־25 בספטמבר, הפעם הראשונה זה עשורים שמנהיג סורי נואם באירוע כזה. באותו יום צפוי גם ראש הממשלה נתניהו לנחות בעיר.

עוד באותו נושא טראמפ על תקיפת ביה"ח ברצועה: "לא מרוצה מזה, צריך לסיים" 18:51 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

על פי הדיווח של i24NEWS, צפוי להתקיים פגישה בוושינגטון בין נתניהו לא־שרע, שבה תחת חסותו של טראמפ ייחתם הסכם ביטחוני ראשוני — צעד ראשון לקראת נורמליזציה מלאה.

השליח האמריקני לענייני סוריה, טום ברק, הגיע לביקור בישראל לאחרונה יחד עם דיפלומטים נוספים, בהם מורגן אורטגוס האחראית על תיק לבנון, וסיפר על התקדמות משמעותית במגעים עם הסורים לקראת הסכם ביטחוני.