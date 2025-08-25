המשטרה השלימה את חקירת מותו של פעוט בן 3 בהר גילה. לפי הממצאים, הילד שיחק עם אחיו בפסנתר משפחתי ישן וזה קרס לפתע ומחץ אותו למוות

הטרגדיה בהר גילה. המשטרה השלימה את החקירה על מותו של הילד בן ה-3 בהר גילה, שנהרג כתוצאה מנפילת פסנתר על גופו. ממצאי החקירה העלו כי אין חשש לפלילים או לרשלנות.

הילד שיחק עם אחיו בפסנתר משפחתי ישן וזה קרס לפתע ומחץ אותו. המשפחה הזעיקה את כוחות ההצלה וחברו לאמבולנס באזור עין יעל, אבל מצבו של הפעוט היה אנוש והרופאים בהדסה עין כרם קבעו את מותו.

פראמדיקית מד"א טל רביבו סיפרה: "חברנו לילד שנפצע קשה מאוד, לאחר שככה"נ נפגע מפסנתר כבד שנפל עליו. התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה משמעותית בחזה ובבטן שלו. תוך המשך הפינוי לבית החולים, ביצענו פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן טיפול תרופתי לכאב, ופינינו אותו לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש." כאמור, בבית החולים נקבע מותו.

מהמשטרה נמסר: "על פי ממצאי החקירה עד כה, מדובר במקרה טרגי בו שיחק המנוח יחד עם בן משפחה נוסף בפסנתר בין למעלה מ-40 שנה, פסנתר שנמצא ברשות המשפחה מזה שנים ארוכות. בתוך כך ובשלב מסוים, כפי הנראה הפסנתר איבד יציבות והתהפך קדימה על המנוח תוך שמחץ את פלג גופו העליון.

בת משפחה נוספת ששהתה בסמיכות, זעקה לאביה ששהה מחוץ לבית, ופעלו במהרה והצליחו לחלץ את הילד. לאחר חילוצו כאמור, הועבר המנוח באמצעות גורמי הרפואה אל בית החולים שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

לאחר היוועצות של גורמי החקירה בהתאם לממצאים אלו שעלו, עם גורמי פרקליטות מחוז ירושלים, שוחררה גופתו של המנוח לידי המשפחה לטובת הבאתו למנוחות. משטרת ישראל משתתפת בצער המשפחה על אובדנם במקרה טרגי זה".