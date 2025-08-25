ראש הממשלה נתניהו צפוי לכנס מחר בשעות הצהריים את הקבינט לדיון מיוחד. השרים יעודכנו על מצב המשא ומתן לעסקת החטופים, בנוסף להכנות הנמשכות להרחבת הלחימה ברצועה, במה שנראה כשלב נוסף של הכרעות שעומד בפני הממשלה.
הקבינט ידון בכוונת ראש הממשלה להרחיב את הפעולה הצבאית ברצועה, לרבות תכניות לכיבוש העיר עזה, לאחר שאישר שר הביטחון ישראל כ"ץ את התוכניות המבצעיות הראשוניות. עם זאת, דרוש אישור נוסף מהקבינט לפני תחילת מבצע רחב היקף.
במקביל נמשכים המגעים לעסקת החטופים, אך טרם התקבלה תשובה סופית מחמאס. גורמים במערכת הביטחון ציינו כי ישראל לא תסכים לעסקה חלקית, אלא רק להסכם כולל שיביא לשחרור כל החטופים ויסיים את הלחימה.
הדיון מחר צפוי לכלול את עמדות הרמטכ"ל אייל זמיר, שהתריע מפני הסיכונים לכוחות הצבא ולחיי החטופים במקרה של כיבוש העיר. עם זאת, רוב השרים תומכים במבצע רחב היקף שיביא להכרעת חמאס.
במיוחד על רקע מה שנראה כקיפאון מתמשך במשא ומתן, וניסיונות של חמאס לגרור את ישראל לעוד סבב מו"מ ולעכב את הפלישה לעיר עזה.
