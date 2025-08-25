ישראלי שנכנס הבוקר ללא אישור לשטח A סמוך לקבר יוסף בשכם הותקף בידי מחבלים לאחר שרכבו התקלקל, ורק הודות לפעולה מהירה של קציני מת"ק הוא חולץ בשלום והועבר לכוחות צה"ל

היום (שני) התקבל דיווח במנהל האזרחי על ישראלי המותקף בידי מחבלים במרחב העיר שכם, בשטח הנחשב לשטח A שבשליטת הרשות הפלסטינית.

עם קבלת הדיווח, נכנסו לפעולה קציני מפקדת התיאום והקישור (מת"ק) שכם, שפעלו במהירות להענקת הגנה לישראלי שנמצא בסכנת חיים. במקביל, תואמה העברתו לכוחות צה"ל שפעלו בסמוך, לצורך השלמת חילוצו מהשטח.

על פי תחקיר ראשוני של האירוע, עולה כי הישראלי נכנס לשטח בניגוד להנחיות, ונסע ברכבו לעבר מתחם קבר יוסף. זמן קצר לאחר שעזב את המקום, רכבו חדל לפעול בשל תקלה מכנית. כשהוא ירד לבדוק את מקור התקלה, הותקף בידי מחבלים, שגנבו ממנו את הרכב ונמלטו מהמקום.

כוחות המנהל האזרחי הצליחו לאתר את הישראלי ולחלץ אותו בשלום, תוך פעולה מהירה ויעילה בתיאום עם כוחות צה״ל.

במערכת הביטחון מדגישים שוב כי הכניסה לשטחי A אסורה על פי חוק, אינה מתואמת ומהווה סכנה ממשית לחיי אדם. הרשויות קוראות לציבור להישמע להנחיות ולמנוע אירועים מסכני חיים מיותרים.