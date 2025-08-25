במסיבת עיתונאים בה חתם טראמפ על צווים נשיאותיים, הביע הנשיא התנגדות לתקיפה בח'אן יונס שבה נהרגו אזרחים. וחזר על הטענה כי נותרו פחות מ-20 חטופים חיים ברצועת עזה.

במהלך מסיבת עיתונאים, בה חתם על שורה של צווים נשיאותיים, התייחס הנשיא טראמפ להמשך המלחמה בעזה, מצבם של החטופים והתקיפות הישראליות ברצועה. הנשיא הביע התנגשות למתקפה בה נהרגו מספר עזתים בבית החולים בח'אן יונס.

הנשיא טראמפ כינס מסיבת עיתונאים בחדר הסגלגל, במהלכה חתם טראמפ על מספר צווים נשיאותיים בנושאים כמו אכיפה פדרלית, שירותי ערבות ושינוי שמו של "משרד ההגנה" חזרה אל "משרד המלחמה", כפי שהיה עד אחרי מלחמת העולם השנייה.

במענה לשאלות כתבים שהיו במקום, התייחס טראמפ לתקיפה בח'אן יונס, שגרמה למותם של מספר עזתים בבית חולים. בדבריו הביע טראמפ התנגדות לתקיפה ואמר: "אני לא מרוצה מזה, אני לא רוצה לראות דברים כאלה".

בקשר למצב החטופים ברצועה, חזר טראמפ על דבריו מסוף השבוע, אז טען כי נותרו פחות מ-20 חטופים חיים: "נשארו פחות מ-20 חיים, אחד או שניים מתו. צריך לסיים את הסיוט הזה".