השרה עידית סילמן איבדה את זה בראיון לרשת ב': "מה זאת ועדת חקירה ממלכתית? מי קבע מה זה ועדת חקירה ממלכתית? החוק? מי קבע מה זה החוק?"

השרה עידית סילמן התארחה בתוכנית "בנימיני וגואטה" בכאן רשת ב', שם נכנסה לוויכוח חריף עם המנחה, יגאל גואטה, בנוגע לאירועי ה-7 באוקטובר וועדת החקירה על המחדל והראתה בורות מדאיגה בהקשר של החוק.

סילמן תקפה את הטענות נגד הממשלה וטענה כי המחאות והקיטוב השפיעו על החלטת סינוואר לצאת ללחימה ועל מצב הצבא באותה תקיפת פתע: "ועדת החקירה תבדוק איפה היה הצבא ואיפה היה חיל האוויר. המסקנות שהביאו בתחקיר ב-i24 מראות שהצבא בסוף הוציא מסקנות שלמסמכים האלה אין באמת שום קשר להחלשה של הצבא ואין שום קשר נסיבתי."

ואז אמרה: "מה זאת ועדת חקירה ממלכתית, מי קבע מה זה ועדת חקירה ממלכתית? החוק? מי קבע מה זה החוק?". נציין כי ועדת חקירה ממלכתית קבועה בחוק, והיא נתונה להחלטת הממשלה.

גואטה הגיב בצורה נוקבת וטען כי הציבור כבר לא מאמין למערכת הפוליטית וברצונם בוועדת חקירה אמיתית: "הציבור לא אוכל את הדברים האלה, בגלל זה אתם יורדים בסקרים. את מוכנה לקחת את סולברג? גם לא. אתם רוצים מישהו שיעשה את דברכם – הרמטכ"ל שיהיה יס-מן, ראש השב"כ שיהיה יס-מן, נשיא בית המשפט העליון שיהיה יס-מן. זה מה שאתם רוצים."

סילמן לא נותרה חייבת והדגישה כי האשמה לא נופלת רק על המערכת הפוליטית ומערכת הביטחון, אלא גם על מערכת המשפט: "יש מדיניות שנקבעת, ויש דרגים שצריכים לייסם את המדיניות. ומערכת המשפט היא זאת שתצטרך גם לעמוד ולהיחקר על האירועים של ה-7 באוקטובר. היא לא פחות אחראית על המדיניות הביטחונית של מדינת ישראל."