משפחתו של נמרוד כהן התירה לפרסום 2 תמונות מתוך סרטון החטיפה של נמרוד שישוחרר לפרסום הערב בשעה 19:55.

כהן היה בצוות הטנק שהתיעוד של מחבלים מקיפים אותו ומוציאים את הצוות מתוכו הפך לאחד הסמלים העצובים של מתקפת השבעה באוקטובר. צוות הטנק – מספר 3 – מנה ארבעה: מפקד הטנק עומר נאוטרה מלונג איילנד, התותחן נמרוד כהן מרחובות, הטען עוז דניאל מכפר סבא והנהג שקד דהן מעפולה. גופותיהם בידי חמאס.

הערב, לאחר 689 יום בשבי, החליטה משפחתו של נמרוד כי תחשוף תיעוד חדש בו נראה נמרוד נחטף ומובל ע׳׳י מחבלי חמאס לרצועת עזה. התיעוד נתפס לאחרונה ע׳׳י צה׳׳ל וניתן למשפחה.

התיעוד החדש, באורך כחצי דקה יפורסם כאמור בשעה 19:55.

ויקי כהן, אימו של נמרוד כהן מסרה הערב הצהרה לתקשורת: ״סרטון האימה שאנחנו מפרסמים היום נמשך כבר 689 ימים. כל דקה, כל שנייה, היא נצח.

מה שאתם רואים בסרטון הוא הסיוט הגדול של כל אמא במדינת ישראל – הילד שלי, חסר אונים, נלקח ונגרר באכזריות לגיהנום ולי, כאמא, אין מה לעשות. רק לצפות בחוסר אונים מוחלט לקול זעקות השבר של בני אהובי.

הסרטון שמוצג בפניכם היום מחזיר אותי לטראומה של השבעה באוקטובר. עד אז הייתי אמא רגילה לחלוטין וברגע אחד שבו נחשפתי לסרטון שחמאס העלו לרשתות – אני כבר לא אותו אדם שהייתי.

מסך שחור ירד עליי ועל משפחתי. גם הפעם, כשאני צופה בסרטון החדש, הדם אוזל מהגוף, הנשימה נעשית כבדה והחרדה משתלטת על כל הגוף.

האם אזכה שוב לחבק את בני נמרוד וללחוש לו באוזן שאני אוהבת אותו?

נמרוד שלי, הילד הרגיש שלי, ילד שכולו טוב לב, נאלץ להילחם על חייו בעומק האדמה – כשתחושת המופקרות מלווה אותו כבר 689 לילות וימים.

ממשלת ישראל, ראש הממשלה, שרי הקבינט, אני פונה אליכם: היכנסו לנעליי. אמא שלא נושמת כבר 689 לילות וימים. אין רגע בזמן הזה שאני לא שומעת בראשי את הזעקות של הילד שלי, מתחנן שאמא תציל אותו. אין לכם זכות לסכל את העסקה שמונחת כעת על השולחן, אין לכם זכות למנוע מהילד שלי לחזור. אתם חייבים לוודא שהעסקה תהפוך לעסקה כוללת, מוגדרת בזמן, עד שנמרוד שלי ישוב לזרועותיי.

אני רוצה ברשותכם לסיים במסר ישיר לאזרחיות ואזרחי ישראל, הפעם נעשה את זה אחרת. הפעם, לא נצא לרחובות אחרי שיסכלו עסקה. הפעם כולנו נהיה ברחובות כדי לוודא שלא מסכלים פעם נוספת עסקה.

אתם, שיצאתם בהמוניכם לרחובות לפני שבוע, אנא עימדו לצידנו גם בפעולות הבאות. יחד, נוודא שאף אחד לא מסכל עסקאות. בואו נראה לנבחרי הציבור שלנו את הכוח שלנו יחד.

מחר, יום שלישי, ישראל מתייצבת להפסקת הטרפוד והשבת החטופים מהבוקר בצמתים ובשמונה בערב בעצרת בכיכר החטופים״.