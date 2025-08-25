כמעט חודש לאחר שהנהלת איגוד הכדורסל אישרה את איחוד הפועל עפולה עם הפועל אילת, בית הדין העליון של האיגוד פסל את ההחלטה

כתוצאה מכך, הפועל אילת תשחק בעונה הקרובה בליגה הלאומית, בעוד שאליצור נתניה תשמור על מקומה בליגת העל בכדורסל.

בפסק דין בן 18 עמודים, בראשות השופט בדימוס פרופסור עמוס מודריק, נקבע כי ההחלטה לקבל את האיחוד התקבלה תוך הפרה של כללי שיקול הדעת והיעדר תשתית עובדתית ראויה. "הילכנו ארוכות וקצרות בסוגיות השונות שסובבות את תהליך קבלת החלטת האיחוד. הראינו שחובתה של הנהלת האיגוד היא לקבל החלטות מבוססות, ענייניות וללא שיקולים זרים," נכתב בפסק הדין. עם זאת, "נתגלו פגמים מהותיים בתהליך קבלת ההחלטה, שהופכים אותה לבלתי תקינה."

ביולי האחרון הפועל אילת ביצעה איחוד עם עפולה במטרה לזכות בזכויות משחק בליגה הבכירה, לאחר שהפסידה בגמר הפלייאוף של הליגה הלאומית למכבי ראשון לציון ונותרה בליגה השנייה. הנהלת איגוד הכדורסל אישרה את המהלך, אך נתניה ערערה לבית הדין העליון, אשר קיבל את הערעור.

החלטת בית הדין צפויה להשפיע משמעותית על סגלי הקבוצות. אליצור נתניה, שחתמה עד כה רק שני שחקנים זרים, תידרש להחתים לפחות שני זרים נוספים. מצד שני, עירוני אילת, שסיכמה עם שלושה זרים- מייק מילס ג'וניור, קייסי שפרד וטוד וות׳ירס- צפויה לאבד אותם, בנוסף לכך שהחוזה של גיל בני כולל סעיף המאפשר את מימושו רק אם הקבוצה תשחק בליגת העל.

כך מסתיימת אחת הפרשות המורכבות והמעניינות של הקיץ בכדורסל הישראלי, עם שינויים דרמטיים בליגת העל ובמצבת הקבוצות שלה.