סערת התקיפה בבית החולים נאצר בחאן יונס. על פי הדיווח של הכתב אלמוג כהן במהדורת חדשות 12, צה"ל חושף פרטים נוספים מהאירוע ברצועה במהלכו הותקף בית חולים על ידי כוחות צה"ל, וגרם למותם של מספר עזתים.
על פי הדיווחים, לאחרונה התגלתה מצלמה שהוצבה בבית החולים על ידי מחבלים, ונחשבה לאיום ישיר על הכוח. גורמים במערכת הביטחון אישרו כי התקיפה, שגררה תגובות חריפות בעולם, כוונה לעבר אדם שתצפת על פעילות צה"ל במשך מספר ימים.
מעקב שביצע אזרח מנתיבות אחר פעילות חמאס ברצועה חשף את המצלמה שהוסתרה בבית החולים וצילמה את הלוחמים. בתמונות נראתה המצלמה מכוסה במגבת, ולידה, ככל הנראה, המחבל שהפעיל אותה והיה מטרת התקיפה.
צה"ל עקב אחר תנועת המצלמה בימים האחרונים והחליט לתקוף את האתר, לאחר שהבין שמדובר באיום ממשי על הכוחות.
מדובר צה"ל נמסר: "מוקדם יותר היום (ב'), כוחות צה"ל תקפו במרחב בית החולים נאצר בחאן יונס. הרמטכ"ל הנחה על קיום תחקיר ראשוני בהקדם.
צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים ובשום אופן לא מכוון תקיפות לעבר עיתונאים ככאלה, ופועל ככל הניתן לצמצום הפגיעה בהם תוך שמירה על ביטחון כוחותינו".
מוטי
אין דבר כזה בלתי מעורבים כולם מחבלים או משתפי פעולה אם מחבלים18:02 25.08.2025
שאול
הזוי. הכוחות שלנו לא באיזור. איך בדיוק נראית מצלמה בימינו. למה אין תמונות של המחבל והמצלמה? איך בדיוק אזרח מנתיבות רואה מצלמה בבית חולים במרחק עצום? נשמע לי ממוצא וממשבלא אמין!18:34 25.08.2025
התליין
בתגובה ל: שאול
תגיד י'שמאלני רשע אתה איתם ?18:38 25.08.2025
