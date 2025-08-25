כתב חדשות 12 אלמוג בוקר, חשף כי תקיפת בית החולים בחאן יונס נעשתה לעבר מצלמה שצילמה את הכוחות. היא הוסתרה במגבת, כמו המחבל שהפעיל אותה

סערת התקיפה בבית החולים נאצר בחאן יונס. על פי הדיווח של הכתב אלמוג כהן במהדורת חדשות 12, צה"ל חושף פרטים נוספים מהאירוע ברצועה במהלכו הותקף בית חולים על ידי כוחות צה"ל, וגרם למותם של מספר עזתים.

על פי הדיווחים, לאחרונה התגלתה מצלמה שהוצבה בבית החולים על ידי מחבלים, ונחשבה לאיום ישיר על הכוח. גורמים במערכת הביטחון אישרו כי התקיפה, שגררה תגובות חריפות בעולם, כוונה לעבר אדם שתצפת על פעילות צה"ל במשך מספר ימים.

מעקב שביצע אזרח מנתיבות אחר פעילות חמאס ברצועה חשף את המצלמה שהוסתרה בבית החולים וצילמה את הלוחמים. בתמונות נראתה המצלמה מכוסה במגבת, ולידה, ככל הנראה, המחבל שהפעיל אותה והיה מטרת התקיפה.

צה"ל עקב אחר תנועת המצלמה בימים האחרונים והחליט לתקוף את האתר, לאחר שהבין שמדובר באיום ממשי על הכוחות.

מדובר צה"ל נמסר: "מוקדם יותר היום (ב'), כוחות צה"ל תקפו במרחב בית החולים נאצר בחאן יונס. הרמטכ"ל הנחה על קיום תחקיר ראשוני בהקדם.

צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים ובשום אופן לא מכוון תקיפות לעבר עיתונאים ככאלה, ופועל ככל הניתן לצמצום הפגיעה בהם תוך שמירה על ביטחון כוחותינו".